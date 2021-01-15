RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2620262126222623>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Видимо плохо старались запихнуть в стационар весной и в начале лета, в мае среднее количество госпитализаций в день - 130

Ты сейчас наговариваешь на зе министров. По твоим словам они ввели тотальный карантин при том что даже в мае число заболевших измерялось сотней человек в день. На всю, ***, страну.

Звоню Баканову по поводу этого черта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 06.08.19
Подякував: 648 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:26

Появился ответ Президента на петицию «Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом № 4142 від 22.09.2020».
https://petition.president.gov.ua/petition/106302

Суть ответа кратко:
"Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но
"Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання.""
yanyura
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:36

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты сейчас наговариваешь на зе министров. По твоим словам они ввели тотальный карантин при том что даже в мае число заболевших измерялось сотней человек в день.


Радуйся, что зе-министры повторяют действия друзей из Европы, а не товарищей из Китая, которые из-за пары заболевших сажают на карантин 30 миллионную провинцию.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19926
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4765 раз.
Подякували: 7489 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Радуйся, что зе-министры повторяют действия друзей из Европы, а не товарищей из Китая, которые из-за пары заболевших сажают на карантин 30 миллионную провинцию.

Товарищи из Европы сажают на карантин всю страну, запрещая передвижение да и вообще отход от дома далее чем несколько миль, а то и только до ближайшего магазина. Так что кто из них упоротей - вопрос. Наши тоже могут похвастаться, например остановкой транспорта по всей стране.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 06.08.19
Подякував: 648 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:06

  vitaliy_berdinskikh написав: даже на флюорографию не отправил.


Аналогично.
При положительном тесте - выписали всякую фигню.
Ни об анализах или флюрографии речи не было.
justit
 
Повідомлень: 5022
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:55

  yanyura написав:Появился ответ Президента на петицию «Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом № 4142 від 22.09.2020».
https://petition.president.gov.ua/petition/106302

Суть ответа кратко:
"Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но
"Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання.""

Прежде всего, проектом закона признаются такими, что утратили действие законы Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Кроме того, почитайте выводы по законопроекту:
1) Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=540489

2) Главного научно-экспертного управления:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=536401

В частности, существенным отличием между законодательным регулированием вакцинации в Украине и в европейских странах является то, что в их большинстве вакцинация не является обязательной, а национальные календари прививок являются рекомендациями.
При этом высокий уровень доверия к вакцинации против инфекций достигается благодаря доверию к системе охраны здоровья и низкому уровню коррупции в этой сфере.
Что касается ситуации в Украине, то уровень недоверия к МОЗ достигает 63%, а по уровню коррупции Украина находится на 126 месте из 198 стран мира, среди которых наименее коррумпированные страны находятся в начале списка :
http://cpi.ti-ukraine.org/#/

Вместе с тем, в законопроекте полностью отсутствуют нормы, которые гарантировали бы предоставление качественной медицинской помощи в случаях осложнений после прививок, предусматривали механизм компенсации ущерба, нанесенного пациентам вакцинацией и устанавливали ответственность за некачественные или сомнительного качества медицинские иммунобиологические препараты, которые используются для проведения прививок.

Наконец, уклоняясь от норм ст. 64 Конституции Украины и решения Конституционного Суда, авторы законопроекта предлагают в нем наделить Кабмин полномочиями на ограничение прав физических, юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей в его ПОСТАНОВЛЕНИЯХ о введении карантинов, что возможно лишь ЗАКОНОМ.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
Повідомлень: 913
З нами з: 29.08.18
Подякував: 402 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:37

Igneus

Все претензии предъявляйте Президенту Украины Зеленскому, т.к. это его ответ на Петицию, но не мой (я не Зеленский и не Президент Украины), а по Законопроекту, соотв., его авторам.
yanyura
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:25

Круто ... ((((

UK IS CLOSING BORDER FROM MONDAY COMPLETELY || ALL U.K. CITIZEN TO GET COVID-19 NEGATIVE PROOF TO ARRIVE IN COUNTRY


зі. Щось ситуація погіршується....
change_pm
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:35

  change_pm написав:
UK IS CLOSING BORDER FROM MONDAY COMPLETELY || ALL U.K. CITIZEN TO GET COVID-19 NEGATIVE PROOF TO ARRIVE IN COUNTRY


зі. Щось ситуація погіршується....


Нарушитель комендантского часа в Канаде.
А ведь он просто хотел прогуляться :)

Востаннє редагувалось andrein в Суб 16 січ, 2021 16:44, всього редагувалось 3 разів.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:36

Последне время стараюсь не встревать в пустопорожние споры с ковид-диссидентами, а ограничивают цитатами из новостей о ковиде.
Но сейчас решил затронуть более общие вопросы.
В самом начале высказал свои взгляды на события - viewtopic.php?p=4928495#p4928495. Они, в общем-то, не изменились.

Да, к счастью, ковид это не чума и даже не SARS и не MERS. Смертность относительно невысокая и, в основном, среди стариков. Хотя пока не очень понятны долговременные последствия. Будем надеяться, что непоправимого ущерба здоровью нет.

Но в общем, эта пандемия показала, что человечество не готово к встрече с серьёзной угрозой. Ни в научном, ни, особенно, в моральном плане.

Но если в научном плане ещё так-сяк и можно надеяться на достаточно серьёзный прогресс в обозримом будущем, то в моральном плане совсем грустно. Причём, я даже не говорю об эгоизме богатых стран и пренебрежении интересами более бедных и отсталых стран.
Речь о тотальном недоверии к правительствам и науке. Не хочу сказать, что оснований для этого нет, но это всё же чересчур.

Особенно беспокоит недоверие к науке. Отчасти это вызвано понятными причинами - учёные тоже не ангелы, у них есть и финансовые интересы, и вопросы престижа, честолюбия. Люди как люди.

Но больше огорчает заметное снижение интереса и уважения именно к науке в целом. Всё большее влияние приобретает разного рода мифотворчество, конспирология и пр. Воинствующая безграмотность и полуграмотность.
Гораздо большим влиянием на общественное мнение обладают не учёные, а певцы, артисты или даже полуграмотные блогеры.
Я вполне с уважением отношусь к певцам и артистам, с удовольствием их смотрю и слушаю. Но умение петь или лицедействовать не означает ещё наличие ума. Тем более, многие и петь не умеют, а главное достоинство - длинные ноги или что ещё. С современной техникой это не очень сложно.

Всё чаще вспоминается старая шутка, что количество ума в мире константа, а численность населения быстро растёт. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18210
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4660 раз.
Подякували: 4344 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2620262126222623>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TDK і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7355 1719905
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.