Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Суб 16 січ, 2021 16:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире change_pm написав: зі. Щось ситуація погіршується.... зі. Щось ситуація погіршується....

Есть подходящая фраза: маразм крепчал. Есть подходящая фраза: маразм крепчал.

Додано: Суб 16 січ, 2021 17:15 После вакцины Pfizer начались массовые смерти в Европе. Что происходит?

Обстановка вокруг американско-германской вакцины Pfizer/BioNTech становится напряженной. Точнее, скандальной.



В конце 2020 года иммунизация этим препаратом началась в США, Великобритании и странах Европейского союза. Государства решили, что сначала будут прививать группы риска: пожилых граждан и врачей.



Но прививочная кампания развернулась совсем не по плану. После уколов люди стали умирать. В Германии известно уже о десяти смертях. В Норвегии скончались 23 привитых гражданина.



По факту летальных исходов проводятся расследования. Первые данные уже есть и они сенсационные - врачи считают, что в ряде случаев причиной смерти стали побочные эффекты от вакцины.



Кто и почему умер после прививки вакциной "Пфайзер"



Смерти от "Пфайзера" были зафиксированы еще на этапе испытаний. Официально было известно, что умерли четыре добровольца.



Информации о летальных исходах немного. Один пациент страдал атеросклерозом и ожирением. Второй умер от остановки сердца. Они были старше 55 лет.



Несмотря на это, американское Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) выпустило отчет, что никаких серьезных угроз для здоровья препарат не имеет. И может использоваться для применения в экстренном порядке.



По прошествии времени аналогичное заключение сделали и европейские инстанции, после чего в Евросоюзе началась вакцинация. Но вернемся к этапу исследований этой вакцины.



Изначально компания испытывала препарат на людях с хроническими заболеваниями и пожилых. Это давало препарату колоссальное преимущество перед тем же "Спутником V". Дело в том, что россияне ни первую, ни вторую категорию не брали.



Для участия в испытаниях на широких массах московские ученые согласовывали граждан без серьезных болезней и до 60 лет. В итоге хроников и в возрасте 60+ "Спутником V" иммунизировать разрешили, но с оговоркой, если их общее самочувствие удовлетворительное.



"Пфайзер" же и в США, и в Европе получил полный карт-бланш - и вакцину перво-наперво повезли в дома престарелых.



Нехороший звоночек прозвучал, когда германские старики после введения препарата массово заболели коронавирусом. Чиновники выразили уверенность, что не препарат заразил - просто у людей не успел выработаться иммунитет. Многочисленные ученые подтвердили эту версию.



Второй, уже громкий сигнал, был из США. Там после введения вакцины "Пфайзер" умер 56-летний гинеколог Грегори Майкл. Спустя три дня после прививки у мужчины появились пятна на руках и ногах. Врач знал, что подобное проявление - признак внутреннего кровотечения. Он оперативно забил тревогу - обратился в больницу.



Медики диагностировали Майклу болезнь Верльгофа - аутоиммунное заболевание, при котором быстро разрушаются тромбоциты. Их уровень пытались повысить, но безуспешно. В компании "Пфайзер" заявили: никаких доказательств, что болезнь связана с прививкой, нет.



Вскоре оказалось, что это было только начало. Вчера, 14 января, стали поступать сообщения уже о массовых смертях после введения вакцины.



Стало известно, что в Германии после прививки умерли десять человек. Все эти люди получили первую дозы вакцины.



Умершие - тяжелые пациенты с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (неизлечимо больные - Ред.). Им было от 79 до 93 лет. Интервал между вакцинацией и смертью составил от нескольких часов до четырех дней.



Германские ученые из Институт Пауля Эриха высказались о трагедиях. Они тоже не нашли связи между вакцинацией и смертью. "Мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией", - заявила Бригитте Келлер-Станиславски, глава отдела безопасности лекарств и препаратов.



Еще ученая озвучила важную статистику по побочным эффектам. В Германии с начала прививочной кампании зафиксировали 325 побочных случаев, из них 51 тяжелый. Детали о степени тяжести не разъясняются.



В этот же день плохие новости пришли из Норвегии. Там после прививки от коронавируса умерли 23 человека. Сведения официальные, их обнародовало Норвежское агентство лекарственных средств.



Все умершие норвежцы тоже были пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Однако, в отличие от германских специалистов, в Осло не уверены в том, что вакцина и массовые смерти никак не связаны.



Расследования проведены. Их вывод такой: "Общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов".



Это означает - если говорить грубо и простыми словами, - что введенная вакцина "Пфайзер" приблизила смерть пожилых людей. Что является сенсационным поворотом в вопросе массовой вакцинации.



Такт и деликатность не позволяют западным специалистам говорить, что привившиеся в виду преклонного возраста все равно бы умерли. Но, пусть это и так, никакому человеку точно бы не хотелось, чтобы прививка ускорила летальный исход его пожилых близких.



Прецеденты в Германии и Норвегии ставят под вопрос целесообразность массового прививания хронических больных и пожилых. Для Украины это имеет большое значение, потому что эта категория по западному образцу тоже записана в список первоочередников.



"Спутник V" и пожилые люди



Хронических больных и пожилых в России уже тоже начали прививать - но только "Спутником V". Это произошло не сразу, как в случае с "Пфайзером", а после дополнительных исследований.



Именно потому что вакцину нельзя было вводить людям 60+, прививку себе не делал Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. В последних числах декабря российские ученые открыли и эту возрастную группу.



При этом в случае со "Спутником V" ни в рамках испытаний, ни в ходе уже массовой вакцинации не зафиксировано ни одного тяжкого побочного эффекта, не говоря уже о смерти. При этом в РФ также курсируют мнения, что для стариков будет лучше приспособлена вакцина "Вектор", которая уже прошла регистрацию, но находится на завершающем этапе испытаний.



Критики "Спутника" говорят, что власти РФ могут скрывать факты о смертях или других тяжелых последствиях. Однако Россия уже продает препарат на экспорт. Скорее всего иностранцы тяжелую побочку со смертями скрывать бы не стали. Да и зарубежные журналисты уже прививаются "Спутником".



Разработчики "Спутника V" сообщают, что у 85% привившихся нет никакой реакции. У 15% - есть. Она может выражаться повышением температуры 38 градусов, головной болью, ломотой в мышцах и покраснением в месте введения препарата.



В центре Гамалеи, где изобрели "Спутник V", следят за проблемой, которая возникла у их иностранных коллег из-за "Пфайзера". Руководитель института Александр Гинцбург прокомментировал массовые смерти в Норвегии.



Гинцбург отнюдь не категоричен, что причина летальных исходов - вакцина. По его словам, очень важно установить, в какой именно момент умерли пациенты.



Если после первой вакцинации (как, по словам германских ученых, было в ФРГ, - Ред.), то эти люди не были защищены, и их надо рассматривать как непривитых. "Если они полностью вакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история", - сказал российский ученый.



Отдельно ученый высказался о несовершенстве самой конструкции вакцины "Пфайзер" - мРНК, на что намекнули и норвежцы, комментируя массовые смерти у себя в стране.



По словам Александра Гинцбурга, в РНК-вакцинах остаются нерешенные моменты безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как опасность.



"Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается", - отметил глава центра Гамалеи. По его словам, "Пфайзер" пытался решить эту проблему, но получилось ли это, ученый не знает.



По последним данным, вакцинация от коронавируса препаратом "Пфайзер" в Украине может начаться в феврале этого года. С таким заявлением выступил главный санврач Виктор Ляшко.



Но при этом официально еще ни одного контракта на поставку этой вакцины в Украину не заключено.



(C) "Ворожий сайт"



Почти все утверждения и цифры подсвечены ссылками, так что любители подоказывать, что "вы всё врёти" - источники легко найти

Додано: Суб 16 січ, 2021 17:17 ВОЗ против обязательной вакцинации от коронавируса при международных поездках

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.



Это следует из его рекомендаций, опубликованных в пятницу в Женеве.



"В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда в страну, поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции" , - отметил комитет по итогам своего заседания.



(С) "Ворожий сайт"

Додано: Суб 16 січ, 2021 17:29



На ворожьих сайтах масса хейта в адрес конкурентов Пфайзера и Модерны. Кстати и китайские сайты заполнены мэмами в адрес конкурентов.

Надо отдать должное существует и обратный такой же мощный хейт.

Имхо, обычная конкурентная борьба.



Вообще надо здраво понимать, что в 35 миллионом городе - столько на сейчас сделали вакцин - да еще где живут в большинстве старики, которых в основном сейчас вакцинируют, просто без всяких вакцинаций ежедневно должно умирать несколько сотен, а может, с учётом того, что и старики, даже тысяч человек.

Поэтому перечисленные случае на ворожьем сайте явно не все, должны были даже просто естественным путём умереть гораздо больше человек.



В ответ на хейт конкурентов шесть европейских стран потребовали от Еврокомиссии (ЕК) обеспечить своевременные поставки вакцины от коронавируса Pfizer, передает Reuters.



Письмо, отправленное ЕК, подписали министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Они выразили обеспокоенность тем, что Pfizer сообщила о существенном сокращении поставок вакцины в ближайшие недели.

«Такая ситуация неприемлема.», — говорится в документе.

Внезапна! Надо срочно позвонить Кличко, он же не в курсе. Внезапна! Надо срочно позвонить Кличко, он же не в курсе.

Додано: Суб 16 січ, 2021 17:34

Внезапна! Надо срочно позвонить Кличко, он же не в курсе. Внезапна! Надо срочно позвонить Кличко, он же не в курсе.



Звони. Скажи, что в Киеве живёт уже 35 миллионов, вот удивится )))



Кстати в Израиле уже привились 25 % населения страны, наверное это где-то каждый третий взрослый, с учётом того, что детей до 18 лет Пфайзером и Модерной они не прививают.

И удивительно, никто не ноет, как же так.

Додано: Суб 16 січ, 2021 18:54

