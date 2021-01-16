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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:И удивительно, никто не ноет, как же так.

Прям никто? Ты сейчас там?

Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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