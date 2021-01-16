Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
Mind the gap.
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