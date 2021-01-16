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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36
freeze написав:
И удивительно, никто не ноет, как же так.
Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 17 січ, 2021 07:52
ЛАД написав:
Последне время стараюсь не встревать в пустопорожние споры с ковид-диссидентами, а ограничивают цитатами из новостей о ковиде.
ЛАД написав:
Но если в научном плане ещё так-сяк и можно надеяться на достаточно серьёзный прогресс в обозримом будущем, то в моральном плане совсем грустно.
ЛАД написав:
Очень хорошее виде, хорошо описывающее правильное отношение к ковидидиотам.
Если бы ещё ковидитиотизм не способствовал распространению эпидемии.
ЛАД написав:
Всё чаще вспоминается старая шутка, что количество ума в мире константа, а численность населения быстро растёт.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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