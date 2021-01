Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2621262226232624 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: И удивительно, никто не ноет, как же так. И удивительно, никто не ноет, как же так.

Прям никто? Ты сейчас там?



Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания. Прям никто? Ты сейчас там?Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.

You can't go over your budgets if you don't check!

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!

Додано: Нед 17 січ, 2021 07:52 ЛАД написав: Последне время стараюсь не встревать в пустопорожние споры с ковид-диссидентами, а ограничивают цитатами из новостей о ковиде. Последне время стараюсь не встревать в пустопорожние споры с ковид-диссидентами, а ограничивают цитатами из новостей о ковиде.

ЛАД написав: Но если в научном плане ещё так-сяк и можно надеяться на достаточно серьёзный прогресс в обозримом будущем, то в моральном плане совсем грустно. Но если в научном плане ещё так-сяк и можно надеяться на достаточно серьёзный прогресс в обозримом будущем, то в моральном плане совсем грустно.

ЛАД написав: Очень хорошее виде, хорошо описывающее правильное отношение к ковидидиотам.

Если бы ещё ковидитиотизм не способствовал распространению эпидемии. Очень хорошее виде, хорошо описывающее правильное отношение к ковидидиотам.Если бы ещё ковидитиотизм не способствовал распространению эпидемии.

ЛАД написав: Всё чаще вспоминается старая шутка, что количество ума в мире константа, а численность населения быстро растёт. Всё чаще вспоминается старая шутка, что количество ума в мире константа, а численность населения быстро растёт. Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность

Несколько вопросов по Вашему посту

1. Почему Вы постеснялись дать ссылку https://strana.ua/news/312017-pobochnye-effekty-pfizer-v-norvehii-umerli-23-cheloveka-v-hermanii-desjat.html ?



2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?

Несколько вопросов по Вашему посту viewtopic.php?p=5147898&sid=9fd470c2400cf74a6b1765aea834607d#p5147898 1. Почему Вы постеснялись дать ссылку2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?

Пару недель назад я в течение дня выложил три новости с "ворожого сайту" (просто цитата новости и ссылка, без своих комментариев, доп. картинок и т.п.), и получил бан с формулировкой "публикации ворожого сайту" (скрин не делал)

Я так подозреваю, что это могла быть Ирина, возможно она прояснит (если это она)



Причём "возмущение" вызвали очевидно не сами новости, т.к. они были и на других сайтах (просто я впервые увидел их там) - а именно ссылки на "ворожий сайт".



Видимо, сейчас это "запрещенное слово", как ранее было запрещено упоминать имя "скандального одиозного блоггера"



Поэтому цитаты оттуда я выкладываю в таком виде (раз уж суть цитат не вызывает претензий, а только сама ссылка на "ворожий сайт")

Форумчанин року Повідомлень: 13867 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7544 раз. Подякували: 3645 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 09:32 ЛАД написав: Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя. Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя.

Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.

Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.

Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное

