Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 17 січ, 2021 07:52
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:22
Пару недель назад я в течение дня выложил три новости с "ворожого сайту" (просто цитата новости и ссылка, без своих комментариев, доп. картинок и т.п.), и получил бан с формулировкой "публикации ворожого сайту" (скрин не делал)
Я так подозреваю, что это могла быть Ирина, возможно она прояснит (если это она)
Причём "возмущение" вызвали очевидно не сами новости, т.к. они были и на других сайтах (просто я впервые увидел их там) - а именно ссылки на "ворожий сайт".
Видимо, сейчас это "запрещенное слово", как ранее было запрещено упоминать имя "скандального одиозного блоггера"
Поэтому цитаты оттуда я выкладываю в таком виде (раз уж суть цитат не вызывает претензий, а только сама ссылка на "ворожий сайт")
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:32
Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.
Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.
Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное
Biden's Laptop Matters
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