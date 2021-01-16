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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:И удивительно, никто не ноет, как же так.

Прям никто? Ты сейчас там?

Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 07:52

  ЛАД написав:Последне время стараюсь не встревать в пустопорожние споры с ковид-диссидентами, а ограничивают цитатами из новостей о ковиде.

  ЛАД написав:Но если в научном плане ещё так-сяк и можно надеяться на достаточно серьёзный прогресс в обозримом будущем, то в моральном плане совсем грустно.

  ЛАД написав:Очень хорошее виде, хорошо описывающее правильное отношение к ковидидиотам. :)
Если бы ещё ковидитиотизм не способствовал распространению эпидемии.

  ЛАД написав:Всё чаще вспоминается старая шутка, что количество ума в мире константа, а численность населения быстро растёт. :mrgreen:
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:22

  ЛАД написав:Вкладчик1234
Несколько вопросов по Вашему посту viewtopic.php?p=5147898&sid=9fd470c2400cf74a6b1765aea834607d#p5147898.
1. Почему Вы постеснялись дать ссылку https://strana.ua/news/312017-pobochnye-effekty-pfizer-v-norvehii-umerli-23-cheloveka-v-hermanii-desjat.html?

2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?

Пару недель назад я в течение дня выложил три новости с "ворожого сайту" (просто цитата новости и ссылка, без своих комментариев, доп. картинок и т.п.), и получил бан с формулировкой "публикации ворожого сайту" (скрин не делал)
Я так подозреваю, что это могла быть Ирина, возможно она прояснит (если это она)

Причём "возмущение" вызвали очевидно не сами новости, т.к. они были и на других сайтах (просто я впервые увидел их там) - а именно ссылки на "ворожий сайт".

Видимо, сейчас это "запрещенное слово", как ранее было запрещено упоминать имя "скандального одиозного блоггера"

Поэтому цитаты оттуда я выкладываю в таком виде (раз уж суть цитат не вызывает претензий, а только сама ссылка на "ворожий сайт")
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:32

  ЛАД написав:Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя.

Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.
Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.
Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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