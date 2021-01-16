Додано: Нед 17 січ, 2021 09:22

ЛАД написав: Вкладчик1234

Несколько вопросов по Вашему посту

1. Почему Вы постеснялись дать ссылку https://strana.ua/news/312017-pobochnye-effekty-pfizer-v-norvehii-umerli-23-cheloveka-v-hermanii-desjat.html ?



2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?

Несколько вопросов по Вашему посту viewtopic.php?p=5147898&sid=9fd470c2400cf74a6b1765aea834607d#p5147898 1. Почему Вы постеснялись дать ссылку2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?

Пару недель назад я в течение дня выложил три новости с "ворожого сайту" (просто цитата новости и ссылка, без своих комментариев, доп. картинок и т.п.), и получил бан с формулировкой "публикации ворожого сайту" (скрин не делал)Я так подозреваю, что это могла быть, возможно она прояснит (если это она)Причём "возмущение" вызвали очевидно не сами новости, т.к. они были и на других сайтах (просто я впервые увидел их там) - а именно ссылки на "ворожий сайт".Видимо, сейчас это "запрещенное слово", как ранее было запрещено упоминать имя "скандального одиозного блоггера"Поэтому цитаты оттуда я выкладываю в таком виде (раз уж суть цитат не вызывает претензий, а только сама ссылка на "ворожий сайт")