Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 17 січ, 2021 07:52
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:22
Пару недель назад я в течение дня выложил три новости с "ворожого сайту" (просто цитата новости и ссылка, без своих комментариев, доп. картинок и т.п.), и получил бан с формулировкой "публикации ворожого сайту" (скрин не делал)
Я так подозреваю, что это могла быть Ирина, возможно она прояснит (если это она)
Причём "возмущение" вызвали очевидно не сами новости, т.к. они были и на других сайтах (просто я впервые увидел их там) - а именно ссылки на "ворожий сайт".
Видимо, сейчас это "запрещенное слово", как ранее было запрещено упоминать имя "скандального одиозного блоггера"
Поэтому цитаты оттуда я выкладываю в таком виде (раз уж суть цитат не вызывает претензий, а только сама ссылка на "ворожий сайт")
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:32
Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.
Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.
Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Альтернативное мнение у Вас вылилось в скрытую рекламу российского Спутника и попытки очернения его конкурентов. Причем явно манипуляционные. О чем Лад тут написал, я тут сразу об этом написал.
Посмотрел тут Шария то, что он несёт по вакцинам, малограмотный бред, выставленный на показ. Не имеет минимальных знаний по теме, не знает, что такое эффективность вакцины и как она вычисляется, и порция грязи на китайские, американские вакцины вперемешку с рекламой Спутника. Плохо Шарик стал работать.
Я не против Спутника, хотят и нравится пусть будет, просто рекламы должны не быть манипуляционные с элементами заказной чернухи. Надо честно доказывать, что лучше.
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:19
не расслабляйтесь...
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