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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:И удивительно, никто не ноет, как же так.

Прям никто? Ты сейчас там?

Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 07:52

  ЛАД написав:Последне время стараюсь не встревать в пустопорожние споры с ковид-диссидентами, а ограничивают цитатами из новостей о ковиде.

  ЛАД написав:Но если в научном плане ещё так-сяк и можно надеяться на достаточно серьёзный прогресс в обозримом будущем, то в моральном плане совсем грустно.

  ЛАД написав:Очень хорошее виде, хорошо описывающее правильное отношение к ковидидиотам. :)
Если бы ещё ковидитиотизм не способствовал распространению эпидемии.

  ЛАД написав:Всё чаще вспоминается старая шутка, что количество ума в мире константа, а численность населения быстро растёт. :mrgreen:
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:32

  ЛАД написав:Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя.

Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.
Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.
Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя.

Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.
Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.
Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное


Альтернативное мнение у Вас вылилось в скрытую рекламу российского Спутника и попытки очернения его конкурентов. Причем явно манипуляционные. О чем Лад тут написал, я тут сразу об этом написал.
Посмотрел тут Шария то, что он несёт по вакцинам, малограмотный бред, выставленный на показ. Не имеет минимальных знаний по теме, не знает, что такое эффективность вакцины и как она вычисляется, и порция грязи на китайские, американские вакцины вперемешку с рекламой Спутника. Плохо Шарик стал работать.
Я не против Спутника, хотят и нравится пусть будет, просто рекламы должны не быть манипуляционные с элементами заказной чернухи. Надо честно доказывать, что лучше.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:19

не расслабляйтесь...

https://www.bbc.com/ukrainian/features-54893829
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:57

Не напрягайтесь!

https://www.youtube.com/watch?v=JTqDzu5jNZc
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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