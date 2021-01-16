Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 02:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прям никто? Ты сейчас там?
Думаю плоскоземельщиков и чипофобов там полно, как никак заметная часть населения это выходцы из СССР, а они любят поныть про русский язык и мировую закулису независимо от места проживания.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 17 січ, 2021 07:52
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:32
Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.
Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.
Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Альтернативное мнение у Вас вылилось в скрытую рекламу российского Спутника и попытки очернения его конкурентов. Причем явно манипуляционные. О чем Лад тут написал, я тут сразу об этом написал.
Посмотрел тут Шария то, что он несёт по вакцинам, малограмотный бред, выставленный на показ. Не имеет минимальных знаний по теме, не знает, что такое эффективность вакцины и как она вычисляется, и порция грязи на китайские, американские вакцины вперемешку с рекламой Спутника. Плохо Шарик стал работать.
Я не против Спутника, хотят и нравится пусть будет, просто рекламы должны не быть манипуляционные с элементами заказной чернухи. Надо честно доказывать, что лучше.
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:19
не расслабляйтесь...
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:57
Не напрягайтесь!
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:55
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:31
Covid vaccine в США: предварительные результаты.
Пока статистика такая:
55 умерли сразу после вакцинации.
96 поимели осложнения угрожающие жизни
225 госпитализировано
1388 потребовалась неотложная помощь (emergency).
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:40
А сколько миллионов вакцинировано ?
Все перечисленные случаи связаны с вакциной ? Или за уши притянули ?
))) Тут недавно было модный разгон темы, что от коронавируса не умирают, а приписывают коронавирусу смерти от инфаркта и даже от ДТП. Почему не быть последовательными до конца в своих логических построениях )))
И да, после вакцинации умрут все, абсолютно все, особо тут шуметь надо. Как и без вакцинации тоже умрут все, рано или поздно.
И почему такие большие очереди на вакцинацию в большинстве страна мира, а больше всех синеют от страха в тех странах, где вообще не вакцинируют
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:43
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