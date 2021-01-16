Додано: Нед 17 січ, 2021 13:40

andrein написав: https://m.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html/amp?__twitter_impression=true



Covid vaccine в США: предварительные результаты.



Пока статистика такая:

55 умерли сразу после вакцинации.

96 поимели осложнения угрожающие жизни

225 госпитализировано

1388 потребовалась неотложная помощь (emergency). https://m.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html/amp?__twitter_impression=trueCovid vaccine в США: предварительные результаты.Пока статистика такая:55 умерли сразу после вакцинации.96 поимели осложнения угрожающие жизни225 госпитализировано1388 потребовалась неотложная помощь (emergency).

А сколько миллионов вакцинировано ?Все перечисленные случаи связаны с вакциной ? Или за уши притянули ?))) Тут недавно было модный разгон темы, что от коронавируса не умирают, а приписывают коронавирусу смерти от инфаркта и даже от ДТП. Почему не быть последовательными до конца в своих логических построениях )))И да, после вакцинации умрут все, абсолютно все, особо тут шуметь надо. Как и без вакцинации тоже умрут все, рано или поздно.И почему такие большие очереди на вакцинацию в большинстве страна мира, а больше всех синеют от страха в тех странах, где вообще не вакцинируют