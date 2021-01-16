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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати в Израиле уже привились 25 % населения страны, наверное это где-то каждый третий взрослый, с учётом того, что детей до 18 лет Пфайзером и Модерной они не прививают.
И удивительно, никто не ноет, как же так

В Израиле у 13 жителей после прививки против коронавирусной инфекции произошел легкий лицевой паралич. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Один из пациентов рассказал изданию, что спустя несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

«По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли», — сказал мужчина.

В министерстве не исключили, что число пациентов с похожими симптомами после вакцинации может быть больше, пишет издание. Также в ведомстве сообщили, что всем, у кого после введения первой дозы появились схожие симптомы, следует отложить вторую прививку до выздоровления.

Массовая вакцинация препаратом Pfizer от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу вакцинированные начали получать с 10 января.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600419c79a7947d0aa9951d4

Легкий паралич обличчя, який швидко пройшов, судячи з інформації. А так особливих проблем немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:23

  lapay написав:Легкий паралич обличчя, який швидко пройшов, судячи з інформації. А так особливих проблем немає.


Может от страха. Есть даже такое в народе - парализовало от страха.
Стоматологи говорят, что некоторые особо впечатлительные пациенты от страха даже сознание теряют при виде шприца с обезболивающим.
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