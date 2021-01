Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Нед 17 січ, 2021 14:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Кстати в Израиле уже привились 25 % населения страны, наверное это где-то каждый третий взрослый, с учётом того, что детей до 18 лет Пфайзером и Модерной они не прививают.

И удивительно, никто не ноет, как же так Кстати в Израиле уже привились 25 % населения страны, наверное это где-то каждый третий взрослый, с учётом того, что детей до 18 лет Пфайзером и Модерной они не прививают.И удивительно, никто не ноет, как же так

В Израиле у 13 жителей после прививки против коронавирусной инфекции произошел легкий лицевой паралич. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.



Один из пациентов рассказал изданию, что спустя несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.



«По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли», — сказал мужчина.



В министерстве не исключили, что число пациентов с похожими симптомами после вакцинации может быть больше, пишет издание. Также в ведомстве сообщили, что всем, у кого после введения первой дозы появились схожие симптомы, следует отложить вторую прививку до выздоровления.



Массовая вакцинация препаратом Pfizer от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу вакцинированные начали получать с 10 января.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600419c79a7947d0aa9951d4



Легкий паралич обличчя, який швидко пройшов, судячи з інформації. А так особливих проблем немає.



Может от страха. Есть даже такое в народе - парализовало от страха.

Стоматологи говорят, что некоторые особо впечатлительные пациенты от страха даже сознание теряют при виде шприца с обезболивающим.

Може від страха. Є навіть таке в народі - паралізувало від страху.

Стоматологи говорят, что некоторые особо впечатлительные пациенты от страха даже сознание теряют при виде шприца с обезболивающим.

Байден, Эрдоган, папа Римский, Нетаньяху улыбались или были доброжелательны, когда вакцинировались, и ни каких проблем у них не было.

Посмотрел тут Шария то, что он несёт по вакцинам, малограмотный бред, выставленный на показ. Не имеет минимальных знаний по теме, не знает, что такое эффективность вакцины и как она вычисляется, и порция грязи на китайские, американские вакцины вперемешку с рекламой Спутника. Плохо Шарик стал работать.

Тоже посмотрел. Вопрос по законтрактованной китайской вакцине остался - она зарегистрирована в самом Китае и когда ? Pfizer он упоминает в контексте сомнений, которые озвучены в СМИ. Про Moderna от него ничего не услышал, может быть я пропустил.

Кстати, почему по Moderna не слышно про побочку ? Как разделился рынок США между этими двумя вакцинами ? Тоже посмотрел. Вопрос по законтрактованной китайской вакцине остался - она зарегистрирована в самом Китае и когда ? Pfizer он упоминает в контексте сомнений, которые озвучены в СМИ. Про Moderna от него ничего не услышал, может быть я пропустил.Кстати, почему по Moderna не слышно про побочку ? Как разделился рынок США между этими двумя вакцинами ? tumos Повідомлень: 1448 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 14:59 andrein написав: https://mobile.twitter.com/booshie124/status/1350480933128953857



Real story. https://mobile.twitter.com/booshie124/status/1350480933128953857Real story.

Вы бы еще информацию из Тик-тока или телеграма брали, аж смешно.

Вы бы еще информацию из Тик-тока или телеграма брали, аж смешно.

Смешно когда берут один случайный факт и притягивают его на весь мир.

Вопрос по законтрактованной китайской вакцине остался - она зарегистрирована в самом Китае и когда ?



Тут слово - зарегистрировано - мне если честно непонятно, что это значит.

В самом Китае ею вакцинировано около 8 миллионов человек, идёт полным ходом вакцинация этой вакциной в Эмиратах, Турции, сегодня вроде в Сербии встречал самолёт из Китая с вакциной премьер Сербии.

А вот зарегистрирована ли эта вакцина, Степанов говорит ждём регистрации, что он понимает под этим ?



tumos написав: Про Moderna от него ничего не услышал, может быть я пропустил.

Кстати, почему по Moderna не слышно про побочку ? Как разделился рынок США между этими двумя вакцинами ? Про Moderna от него ничего не услышал, может быть я пропустил.Кстати, почему по Moderna не слышно про побочку ? Как разделился рынок США между этими двумя вакцинами ?

Модерна позже зарегистрирована и в самих США, и в Евросоюзе, Израиль вроде только что получил первую партию буквально на днях. Пока объём выпуска Модерны по сравнению с Пфайзером или с китайской вакциной очень невелик. Поэтому и особых разговоров про нее пока нет.



Кстати на сегодня вакцинировалось уже 39 миллионов человек. Тут слово - зарегистрировано - мне если честно непонятно, что это значит.В самом Китае ею вакцинировано около 8 миллионов человек, идёт полным ходом вакцинация этой вакциной в Эмиратах, Турции, сегодня вроде в Сербии встречал самолёт из Китая с вакциной премьер Сербии.А вот зарегистрирована ли эта вакцина, Степанов говорит ждём регистрации, что он понимает под этим ?Модерна позже зарегистрирована и в самих США, и в Евросоюзе, Израиль вроде только что получил первую партию буквально на днях. Пока объём выпуска Модерны по сравнению с Пфайзером или с китайской вакциной очень невелик. Поэтому и особых разговоров про нее пока нет.Кстати на сегодня вакцинировалось уже 39 миллионов человек. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19941 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4770 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 16:15 freeze написав: andrein написав: https://m.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html/amp?__twitter_impression=true



Covid vaccine в США: предварительные результаты.



Пока статистика такая:

55 умерли сразу после вакцинации.

96 поимели осложнения угрожающие жизни

225 госпитализировано

1388 потребовалась неотложная помощь (emergency). https://m.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html/amp?__twitter_impression=trueCovid vaccine в США: предварительные результаты.Пока статистика такая:55 умерли сразу после вакцинации.96 поимели осложнения угрожающие жизни225 госпитализировано1388 потребовалась неотложная помощь (emergency).



А сколько миллионов вакцинировано ?

Все перечисленные случаи связаны с вакциной ? Или за уши притянули ?

))) А сколько миллионов вакцинировано ?Все перечисленные случаи связаны с вакциной ? Или за уши притянули ?)))

Допустим так, в стране начали выпускать новые конфеты и их попробовали миллионы людей, но потом оказалось , что 55 чел от конфеток уехало в морг на перевязку и пару тысяч еле выкарабкалось. Вы бы купили такие конфетки себе или своему ребенку ?

Повідомлень: 1061 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 16:19 andrein написав: что 55 чел от конфеток уехало в морг на перевязку и пару тысяч еле выкарабкалось. Вы бы купили такие конфетки себе или своему ребенку ? что 55 чел от конфеток уехало в морг на перевязку и пару тысяч еле выкарабкалось. Вы бы купили такие конфетки себе или своему ребенку ?



Миллионы попробовали конфеты, и на следующий день умерло 55 человек ? Чтобы не остаться голодным надо потребовать статистику - сколько человек умерло перед этим откушав лимоны или хлеб. Потом сделать сравнение и вывести относительную пропорцию.

А то от страха можно с голоду умереть. Думаю, что самая опасная еда будет по этой статистике хлеб, имхо. Миллионы попробовали конфеты, и на следующий день умерло 55 человек ? Чтобы не остаться голодным надо потребовать статистику - сколько человек умерло перед этим откушав лимоны или хлеб. Потом сделать сравнение и вывести относительную пропорцию.А то от страха можно с голоду умереть. Думаю, что самая опасная еда будет по этой статистике хлеб, имхо. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19941 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4770 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 16:25 andrein написав: https://m.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html/amp?__twitter_impression=true



Covid vaccine в США: предварительные результаты.



Пока статистика такая:

55 умерли сразу после вакцинации.

96 поимели осложнения угрожающие жизни

225 госпитализировано

1388 потребовалась неотложная помощь (emergency). Covid vaccine в США: предварительные результаты.Пока статистика такая:55 умерли сразу после вакцинации.96 поимели осложнения угрожающие жизни225 госпитализировано1388 потребовалась неотложная помощь (emergency).



По приведенной выше ссылке указано, что Deaths have occurred among people receiving both the Moderna and the Pfizer-BioNTech vaccines, according to the reports. Не известным остается, от какой из двух вакцин умерло/получили осложнения больше людей

Повідомлень: 155 З нами з: 05.07.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 16:40 https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers ... -line.html



Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.



Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC

Повідомлень: 1061 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 17:02 andrein написав: https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html



Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.



Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.htmlГлава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC



А можете процитировать в оригинале - где он не захотел и где топ-менеджеры не будут?

))))

