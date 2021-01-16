freeze написав:andrein написав:https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html
Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC
А можете процитировать в оригинале - где он не захотел и где топ-менеджеры не будут?
))))
Вы сами читаете, что сюда приносите ?
Сначала простым людям, а мы потом, может быть.