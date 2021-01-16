|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:13
freeze написав: andrein написав:
https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html
Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC
А можете процитировать в оригинале - где он не захотел и где топ-менеджеры не будут?
))))
Вы сами читаете, что сюда приносите ?
Сначала простым людям, а мы потом, может быть.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1061
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:00
freeze написав: andrein написав:
https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html
Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC
А можете процитировать в оригинале - где он не захотел и где топ-менеджеры не будут?
))))
Вы сами читаете, что сюда приносите ?
Pfizer CEO Albert Bourla said he hasn’t received his company’s Covid-19 vaccine shot yet, telling CNBC that he and other executives will not “cut the line.”
Красива і «благородна» відмазка
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9486
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:06
Ukrainian написав: freeze написав: andrein написав:
https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html
Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC
А можете процитировать в оригинале - где он не захотел и где топ-менеджеры не будут?
))))
Вы сами читаете, что сюда приносите ?
Pfizer CEO Albert Bourla said he hasn’t received his company’s Covid-19 vaccine shot yet, telling CNBC that he and other executives will not “cut the line.”
Красива і «благородна» відмазка
Новые демократические ценности рулят. Ровно по той же причине пока не вакцинируется Меркель, или приостановлена вакцинация руководства и депутатов в Греции.
Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди, и так вакцин не хватает.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 17 січ, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19944
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4770 раз.
- Подякували: 7489 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:08
CHINA: SAYS THE VIRUS HAS BEEN FOUND ON FROZEN DESSERTS IMPORTED FROM UKRAINE AND NEW ZEALAND
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:12
change_pm написав:
CHINA: SAYS THE VIRUS HAS BEEN FOUND ON FROZEN DESSERTS IMPORTED FROM UKRAINE AND NEW ZEALAND
Да, новозеландцы специально завезли коронобольного чтобы он плевал в десерты, экспортируемые в Китай.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2747
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 435 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:12
13 ISRAELIS SUFFER FACIAL PARALYSIS AFTER TAKING PFIZER COVID JAB, AMID INFLUX OF REPORTS DETAILING ADVERSE EFFECTS: JPOST
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:16
change_pm написав:
CHINA: SAYS THE VIRUS HAS BEEN FOUND ON FROZEN DESSERTS IMPORTED FROM UKRAINE AND NEW ZEALAND
Вряд ли в данном случае даже гипотетически можно заразиться.
Наверняка при столь долгом перемещении и хранении это просто нежизнеспособные остатки РНК.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19944
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4770 раз.
- Подякували: 7489 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:16
vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав:
CHINA: SAYS THE VIRUS HAS BEEN FOUND ON FROZEN DESSERTS IMPORTED FROM UKRAINE AND NEW ZEALAND
Да, новозеландцы специально завезли коронобольного чтобы он плевал в десерты, экспортируемые в Китай.
а що там українці? надзеленчали в десерти для Китаю?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:19
change_pm написав:13 ISRAELIS SUFFER FACIAL PARALYSIS AFTER TAKING PFIZER COVID JAB, AMID INFLUX OF REPORTS DETAILING ADVERSE EFFECTS: JPOST
При ближайшем рассмотрении это оказался не паралич, а чувство онемения на лице, которое прошло через день.
Минздрав Израиля порекомендовал этим людям сделать вторую часть вакцины.
Вбросы сегодня какие-то неинтересные, рассыпаются одним движением Гугла, даже голову ломать не надо.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19944
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4770 раз.
- Подякували: 7489 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:35
freeze написав:
change_pm написав:13 ISRAELIS SUFFER FACIAL PARALYSIS AFTER TAKING PFIZER COVID JAB, AMID INFLUX OF REPORTS DETAILING ADVERSE EFFECTS: JPOST
При ближайшем рассмотрении это оказался не паралич, а чувство онемения на лице, которое прошло через день.Минздрав Израиля порекомендовал этим людям сделать вторую часть вакцины.
Вбросы сегодня какие-то неинтересные, рассыпаются одним движением Гугла, даже голову ломать не надо.
І таки Слава Богу! А якщо ні, то баби ще нарожають )))
зі. вброси, ха! Твіти! )))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7355
|1720447
|
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
|