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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2623262426252626

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:13

  freeze написав:
  andrein написав:https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC


А можете процитировать в оригинале - где он не захотел и где топ-менеджеры не будут?
))))
Вы сами читаете, что сюда приносите ?

Сначала простым людям, а мы потом, может быть. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:00

  freeze написав:
  andrein написав:https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC


А можете процитировать в оригинале - где он не захотел и где топ-менеджеры не будут?
))))
Вы сами читаете, что сюда приносите ?

Pfizer CEO Albert Bourla said he hasn’t received his company’s Covid-19 vaccine shot yet, telling CNBC that he and other executives will not “cut the line.”

Красива і «благородна» відмазка
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  freeze написав:
  andrein написав:https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC


А можете процитировать в оригинале - где он не захотел и где топ-менеджеры не будут?
))))
Вы сами читаете, что сюда приносите ?

Pfizer CEO Albert Bourla said he hasn’t received his company’s Covid-19 vaccine shot yet, telling CNBC that he and other executives will not “cut the line.”

Красива і «благородна» відмазка


Новые демократические ценности рулят. Ровно по той же причине пока не вакцинируется Меркель, или приостановлена вакцинация руководства и депутатов в Греции.
Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди, и так вакцин не хватает.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 січ, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:08

Наплювали ? )))

CHINA: SAYS THE VIRUS HAS BEEN FOUND ON FROZEN DESSERTS IMPORTED FROM UKRAINE AND NEW ZEALAND
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:12

  change_pm написав:
CHINA: SAYS THE VIRUS HAS BEEN FOUND ON FROZEN DESSERTS IMPORTED FROM UKRAINE AND NEW ZEALAND

Да, новозеландцы специально завезли коронобольного чтобы он плевал в десерты, экспортируемые в Китай.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:12

Таки пішло і тут (((

13 ISRAELIS SUFFER FACIAL PARALYSIS AFTER TAKING PFIZER COVID JAB, AMID INFLUX OF REPORTS DETAILING ADVERSE EFFECTS: JPOST
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

change_pm написав:
CHINA: SAYS THE VIRUS HAS BEEN FOUND ON FROZEN DESSERTS IMPORTED FROM UKRAINE AND NEW ZEALAND


Вряд ли в данном случае даже гипотетически можно заразиться.
Наверняка при столь долгом перемещении и хранении это просто нежизнеспособные остатки РНК.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:
CHINA: SAYS THE VIRUS HAS BEEN FOUND ON FROZEN DESSERTS IMPORTED FROM UKRAINE AND NEW ZEALAND

Да, новозеландцы специально завезли коронобольного чтобы он плевал в десерты, экспортируемые в Китай.

а що там українці? надзеленчали в десерти для Китаю?
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

change_pm написав:13 ISRAELIS SUFFER FACIAL PARALYSIS AFTER TAKING PFIZER COVID JAB, AMID INFLUX OF REPORTS DETAILING ADVERSE EFFECTS: JPOST


При ближайшем рассмотрении это оказался не паралич, а чувство онемения на лице, которое прошло через день.
Минздрав Израиля порекомендовал этим людям сделать вторую часть вакцины.

Вбросы сегодня какие-то неинтересные, рассыпаются одним движением Гугла, даже голову ломать не надо.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:35

  freeze написав:
change_pm написав:13 ISRAELIS SUFFER FACIAL PARALYSIS AFTER TAKING PFIZER COVID JAB, AMID INFLUX OF REPORTS DETAILING ADVERSE EFFECTS: JPOST


При ближайшем рассмотрении это оказался не паралич, а чувство онемения на лице, которое прошло через день.
Минздрав Израиля порекомендовал этим людям сделать вторую часть вакцины.

Вбросы сегодня какие-то неинтересные, рассыпаются одним движением Гугла, даже голову ломать не надо.

І таки Слава Богу! А якщо ні, то баби ще нарожають )))

зі. вброси, ха! Твіти! )))
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