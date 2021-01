Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116

freeze написав: Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди, и так вакцин не хватает.

За змістом статті 19 Закону України "Про захист прав споживачів" забороняється нечесна підприємницька практика, яка вводить споживачів в оману, зокрема, щодо недостовірного повідомлення про наявність обмеженої кількості продукції або про продаж продукції протягом обмеженого строку, що спонукає споживачів до прийняття швидкого рішення і позбавляє їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення:

https://protocol.ua/ua/pro_zahist_prav_ ... tattya_19/



Covid vaccine в США: предварительные результаты.



Пока статистика такая:

55 умерли сразу после вакцинации.

96 поимели осложнения угрожающие жизни

225 госпитализировано

1388 потребовалась неотложная помощь (emergency). https://m.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html/amp?__twitter_impression=trueCovid vaccine в США: предварительные результаты.Пока статистика такая:55 умерли сразу после вакцинации.96 поимели осложнения угрожающие жизни225 госпитализировано1388 потребовалась неотложная помощь (emergency).

Из вашей ссылки (сперва цитата, под ней гуглоперевод):

VAERS reports “often lack details and sometimes can have information that contains errors,” according to the reporting system’s website. Still, reports on VAERS represent “only a small fraction of actual adverse events,” the site states, though underreporting is believed to be less common for serious events.

Согласно веб-сайту системы отчетности, отчеты VAERS «часто не содержат подробностей, а иногда могут содержать информацию, содержащую ошибки». Тем не менее, отчеты о VAERS представляют «лишь небольшую часть фактических неблагоприятных событий», говорится на сайте, хотя считается, что занижение сведений о серьезных событиях встречается реже.



One man, a 66-year-old senior home resident in Colorado, was sleepy and stayed in bed a day after getting Moderna’s vaccine. Early the next morning, on Christmas Day, the resident “was observed in bed lying still, pale, eyes half open and foam coming from mouth and unresponsive,” the VAERS report states. “He was not breathing and with no pulse.”

Один мужчина, 66-летний пожилой житель приюта в Колорадо, был сонным и оставался в постели через день после вакцинации Модерны. Рано утром следующего дня, в день Рождества, резидент «был замечен в постели неподвижным, бледным, с полуоткрытыми глазами, изо рта идет пена, и он не отвечает», - говорится в отчете VAERS. «Он не дышал и у него не было пульса».



In another case, a 93-year-old South Dakota man was injected with the Pfizer-BioNTech vaccine on Jan. 4 around 11 a.m. About two hours later, he said he was tired and couldn’t continue with the physical therapy he was doing any longer. He was taken back to his room, where he said his legs felt heavy. Soon after, he stopped breathing. A nurse declared a do-not-resuscitate order.

В другом случае 93-летнему мужчине из Южной Дакоты сделали инъекцию вакцины Pfizer-BioNTech 4 января около 11 часов утра. Примерно через два часа он сказал, что устал и не может продолжать физиотерапию, которую делал. больше. Его отвели обратно в комнату, где, по его словам, у него отяжелели ноги. Вскоре после этого он перестал дышать. Медсестра объявила запрет на реанимацию.



Officials at the agencies work with health care providers to obtain medical histories and clinical follow-up information and conduct a clinical case review, she said, adding, “It is important to note that it is generally not possible to find out from VAERS data if a vaccine caused an adverse event.”



Health officials on the VAERS website caution that a report to the system doesn’t prove a vaccine caused the adverse event, and that no proof that the event was caused by the vaccine is required in order for the system to accept the report.

Должностные лица агентств работают с поставщиками медицинских услуг для получения историй болезни и информации о клинических наблюдениях, а также проведения обзора клинических случаев, - сказала она, добавив: «Важно отметить, что, как правило, невозможно узнать из данных VAERS, если вакцина вызвала нежелательное явление ».



Представители здравоохранения на веб-сайте VAERS предупреждают, что отчет в систему не доказывает, что вакцина вызвала нежелательное явление, и что никаких доказательств того, что это событие было вызвано вакциной, не требуется для того, чтобы система приняла отчет.



As of Jan. 15, 10.5 million Americans have received a COVID-19 vaccine.

По состоянию на 15 января 10,5 миллиона американцев получили вакцину от COVID-19.



One death following a vaccination attracted attention earlier this week. Gregory Michael, a 56-year-old medical worker at Mount Sinai Medical Center in Miami, Florida, was injected on Dec. 18, 2020. Sixteen days later, he died.



Michael’s wife Heidi Neckelmann said on Facebook that her husband was “very healthy” before being vaccinated. She said he was admitted to an intensive care unit with a diagnosis of acute idiopathic thrombocytopenic purpura, a blood disorder, caused by a reaction to the vaccine. He eventually passed away.

Одна смерть в результате вакцинации привлекла внимание ранее на этой неделе. Грегори Майклу, 56-летнему медицинскому работнику медицинского центра Mount Sinai в Майами, Флорида, сделали инъекцию 18 декабря 2020 года. Шестнадцать дней спустя он умер.



Жена Майкла Хайди Некельманн сказала в Facebook, что ее муж был «очень здоров» до вакцинации. Она сказала, что он был помещен в отделение интенсивной терапии с диагнозом острая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, заболевание крови, вызванное реакцией на вакцину. В конце концов он скончался. Из вашей ссылки (сперва цитата, под ней гуглоперевод):Согласно веб-сайту системы отчетности,. Тем не менее, отчеты о VAERS представляют «лишь небольшую часть фактических неблагоприятных событий», говорится на сайте, хотя считается, чтоОдин мужчина,пожилой, был сонным и оставался в постели через день после вакцинации Модерны. Рано утром следующего дня, в день Рождества, резидент «был замечен в постели неподвижным, бледным, с полуоткрытыми глазами,, и он не отвечает», - говорится в отчете VAERS. «Он не дышал и у него не было пульса».В другом случаеиз Южной Дакоты сделали инъекцию вакцины Pfizer-BioNTech 4 января около 11 часов утра. Примерно через два часа он сказал, что устал и. больше. Его отвели обратно в комнату, где, по его словам, у него отяжелели ноги. Вскоре после этого он перестал дышать. Медсестра объявила запрет на реанимацию.Должностные лица агентств работают с поставщиками медицинских услуг для получения историй болезни и информации о клинических наблюдениях, а также проведения обзора клинических случаев, - сказала она, добавив: «Важно отметить, что,».Представители здравоохранения на веб-сайте VAERS предупреждают, что, и что никаких доказательств того,для того, чтобы система приняла отчет.Одна смерть в результате вакцинации привлекла внимание ранее на этой неделе. Грегори Майклу, 56-летнему медицинскому работнику медицинского центра Mount Sinai в Майами, Флорида, сделали инъекцию 18 декабря 2020 года.он умер.в Facebook,, что он был помещен в отделение интенсивной терапии с диагнозом острая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура,. В конце концов он скончался. yanyura Повідомлень: 5722 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1883 раз. Подякували: 1334 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 20:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: freeze написав: Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди, и так вакцин не хватает. Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди, и так вакцин не хватает.

freeze написав: И как много вакцины в Украине ?

А вот необрезанный текст от freeze:

Новые демократические ценности рулят . Ровно по той же причине пока не вакцинируется Меркель , или приостановлена вакцинация руководства и депутатов в Греции.

Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди , и так вакцин не хватает.

yanyura написав: А вот необрезанный текст от freeze:

Новые демократические ценности рулят . Ровно по той же причине пока не вакцинируется Меркель , или приостановлена вакцинация руководства и депутатов в Греции.

Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди , и так вакцин не хватает.

Так какие меры нужно принять к Меркель и к руководству и депутатам в Греции за то, что они демонстративно нарушили украинский Закон "Про захист прав споживачів"

Повідомлень: 1062 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 22:13 freeze написав: И как много вакцины в Украине ? И как много вакцины в Украине ?

yanyura написав: А вот необрезанный текст от freeze:



freeze написав: Новые демократические ценности рулят. Ровно по той же причине пока не вакцинируется Меркель, или приостановлена вакцинация руководства и депутатов в Греции.

Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди, и так вакцин не хватает. Новые демократические ценности рулят. Ровно по той же причине пока не вакцинируется Меркель, или приостановлена вакцинация руководства и депутатов в Греции.Тут есть более нуждающиеся в вакцинации, так что не лезьте без очереди, и так вакцин не хватает.

Так какие меры нужно принять к Меркель и к руководству и депутатам в Греции за то, что они демонстративно нарушили украинский Закон "Про захист прав споживачів" А вот необрезанный текст от freeze:Так какие меры нужно принять к Меркель и к руководству и депутатам в Греции за то, что они демонстративно нарушили украинский Закон "Про захист прав споживачів"

Отвечаю обоим.



Сообщение было не на немецком или греческом языке, а на русском языке, который, на украинском сайте, является понятным для украинской аудитории, что его автор потом и уточнил.



При этом, исходя из статей 8 и 21 Закона Украины "О рекламе" в Украине запрещена реклама, в том числе, скрытая реклама, лечебных средств, в частности, вакцин против коронавируса, которые подлежат обязательной сертификации или производство и реализация которых требует наличия специального разрешения (лицензии), а таких на эти вакцины еще нет.



Igneus написав:
Отвечаю обоим.

Сообщение было не на немецком или греческом языке, а на русском языке, который, на украинском сайте, является понятным для украинской аудитории, что его автор потом и уточнил.

При этом, исходя из статей 8 и 21 Закона Украины "О рекламе" в Украине запрещена реклама, в том числе, скрытая реклама, лечебных средств, в частности, вакцин против коронавируса, которые подлежат обязательной сертификации или производство и реализация которых требует наличия специального разрешения (лицензии), а таких на эти вакцины еще нет.

Таким образом, меры нужно принимать не против Меркель или греческих депутатов, а именно против вас обоих за нарушение законов Украины "О рекламе" и "О защите прав потребителей" за скрытую рекламу вакцин против коронавируса, которые не сертифицированы в Украине и не имеют специальных разрешений (лицензий) на их производство и реализацию в Украине, а также за обман украинских потребителей ссылкой на то, что этих вакцин им не хватит.

Сразу и на Зеленского можно, который требует от Минздрава активизировать закупку несертифицированных в Украине вакцин.

freeze написав: Сразу и на Зеленского можно, который требует от Минздрава активизировать закупку несертифицированных в Украине вакцин.
И на Степанова, благодаря которому заплатили миллиард гривен за несертифицированную в Украине вакцину )))

И на Степанова, благодаря которому заплатили миллиард гривен за несертифицированную вакцину ))) Сразу и на Зеленского можно, который требует от Минздрава активизировать закупку несертифицированных вакцин.И на Степанова, благодаря которому заплатили миллиард гривен за несертифицированную вакцину )))

Юридическая ответственность имеет индивидуальный характер (часть 2 статьи 61 Конституции Украины).

Поэтому каждому - свое.

Igneus написав:
Юридическая ответственность имеет индивидуальный характер (часть 2 статьи 61 Конституции Украины).
Поэтому каждому - свое.
Таким образом, юридическая ответственность не снимается ссылками на предполагаемые нарушения, которые, якобы, были допущены другими.

freeze написав: Вообще, если не ошибаюсь, вакцины, имеющие сертификат производства GMP, не сертифицируются в Украине путём каких-то исследований и действий, а просто регистрируются по факту признания сертификатов.

И на Степанова, благодаря которому заплатили миллиард гривен за несертифицированную вакцину ))) Сразу и на Зеленского можно, который требует от Минздрава активизировать закупку несертифицированных вакцин.И на Степанова, благодаря которому заплатили миллиард гривен за несертифицированную вакцину )))

В курсе, что вакцины, имеющие сертификат производства GMP, не сертифицируются в Украине, а просто регистрируются ? В курсе, что вакцины, имеющие сертификат производства GMP, не сертифицируются в Украине, а просто регистрируются ?

Речь идет о рекламе лечебных средств, а в Законе Украины "О рекламе" нет исключений ссылками на GMP и он для этого требует, по крайней мере, хотя бы одно из трех, а именно сертификат, разрешение, лицензию.



