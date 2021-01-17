Додано: Нед 17 січ, 2021 19:57

andrein написав: https://m.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html/amp?__twitter_impression=true



Covid vaccine в США: предварительные результаты.



Пока статистика такая:

55 умерли сразу после вакцинации.

96 поимели осложнения угрожающие жизни

225 госпитализировано

1388 потребовалась неотложная помощь (emergency). https://m.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html/amp?__twitter_impression=trueCovid vaccine в США: предварительные результаты.Пока статистика такая:55 умерли сразу после вакцинации.96 поимели осложнения угрожающие жизни225 госпитализировано1388 потребовалась неотложная помощь (emergency).

VAERS reports “often lack details and sometimes can have information that contains errors,” according to the reporting system’s website. Still, reports on VAERS represent “only a small fraction of actual adverse events,” the site states, though underreporting is believed to be less common for serious events.

One man, a 66-year-old senior home resident in Colorado, was sleepy and stayed in bed a day after getting Moderna’s vaccine. Early the next morning, on Christmas Day, the resident “was observed in bed lying still, pale, eyes half open and foam coming from mouth and unresponsive,” the VAERS report states. “He was not breathing and with no pulse.”

In another case, a 93-year-old South Dakota man was injected with the Pfizer-BioNTech vaccine on Jan. 4 around 11 a.m. About two hours later, he said he was tired and couldn’t continue with the physical therapy he was doing any longer. He was taken back to his room, where he said his legs felt heavy. Soon after, he stopped breathing. A nurse declared a do-not-resuscitate order.

Officials at the agencies work with health care providers to obtain medical histories and clinical follow-up information and conduct a clinical case review, she said, adding, “It is important to note that it is generally not possible to find out from VAERS data if a vaccine caused an adverse event.”



Health officials on the VAERS website caution that a report to the system doesn’t prove a vaccine caused the adverse event, and that no proof that the event was caused by the vaccine is required in order for the system to accept the report.

As of Jan. 15, 10.5 million Americans have received a COVID-19 vaccine.

По состоянию на 15 января 10,5 миллиона американцев получили вакцину от COVID-19.



One death following a vaccination attracted attention earlier this week. Gregory Michael, a 56-year-old medical worker at Mount Sinai Medical Center in Miami, Florida, was injected on Dec. 18, 2020. Sixteen days later, he died.



Michael’s wife Heidi Neckelmann said on Facebook that her husband was “very healthy” before being vaccinated. She said he was admitted to an intensive care unit with a diagnosis of acute idiopathic thrombocytopenic purpura, a blood disorder, caused by a reaction to the vaccine. He eventually passed away.

Из вашей ссылки (сперва цитата, под ней гуглоперевод):Согласно веб-сайту системы отчетности,. Тем не менее, отчеты о VAERS представляют «лишь небольшую часть фактических неблагоприятных событий», говорится на сайте, хотя считается, чтоОдин мужчина,пожилой, был сонным и оставался в постели через день после вакцинации Модерны. Рано утром следующего дня, в день Рождества, резидент «был замечен в постели неподвижным, бледным, с полуоткрытыми глазами,, и он не отвечает», - говорится в отчете VAERS. «Он не дышал и у него не было пульса».В другом случаеиз Южной Дакоты сделали инъекцию вакцины Pfizer-BioNTech 4 января около 11 часов утра. Примерно через два часа он сказал, что устал и. больше. Его отвели обратно в комнату, где, по его словам, у него отяжелели ноги. Вскоре после этого он перестал дышать. Медсестра объявила запрет на реанимацию.Должностные лица агентств работают с поставщиками медицинских услуг для получения историй болезни и информации о клинических наблюдениях, а также проведения обзора клинических случаев, - сказала она, добавив: «Важно отметить, что,».Представители здравоохранения на веб-сайте VAERS предупреждают, что, и что никаких доказательств того,для того, чтобы система приняла отчет.Одна смерть в результате вакцинации привлекла внимание ранее на этой неделе. Грегори Майклу, 56-летнему медицинскому работнику медицинского центра Mount Sinai в Майами, Флорида, сделали инъекцию 18 декабря 2020 года.он умер.в Facebook,, что он был помещен в отделение интенсивной терапии с диагнозом острая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура,. В конце концов он скончался.