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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2625262626272628

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:21

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя.

Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.
Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.
Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное

1. В последнее время доминирования не замечаю, скорее, доминируют "плоскоземельцы". :)
2. Признаю право на существование альтернативного мнения. Но, желательно, сколько-нибудь убедительного и логичного. И основывающегося на хоть каких-то фактах, а не домыслах.
К сожалению, такого не вижу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Народ, какой смысл спорить с троллем?
Так же, как нет смысла спорить с Андрейкой - он не читатель, он писатель. :)


Мудро.
И Вы не первый советуете.
Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 01:03

  stm написав:Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір


В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:

"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

Вакцина - це товар, який виробляється певною особою.

При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.

Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 01:08

  ЛАД написав:Народ, какой смысл спорить с троллем?

  freeze написав:Мудро.
И Вы не первый советуете.
Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет.

Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 01:23

  Igneus написав:
  stm написав:Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір


В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:

"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

Вакцина - це товар, який виробляється певною особою.

При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.

Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом.

Опять в молоко.
Вы такой забавный )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 02:12

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Народ, какой смысл спорить с троллем?

  freeze написав:Мудро.
И Вы не первый советуете.
Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет.

Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також.

Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:

Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.

Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.

А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.

Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы )))
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 02:24

  Igneus написав:......
Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також.

Я Вас назвал троллем уже не в первый раз.
Почему мы до сих пор не в суде?
Или, может, Вы готовитесь вызвать меня на дуэль? :)


P.s. Кстати, Ваши ссылки на "ст. 34 Конституції України" и особенно выделенное Вами "для охорони здоров'я населення" относится в первую очередь к Вам.
Или в собственном глазу бревно не видно?

Засим прощайте.
ЛАД
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