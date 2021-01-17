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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 00:21
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя.
Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.
Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.
Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное
1. В последнее время доминирования не замечаю, скорее, доминируют "плоскоземельцы".
2. Признаю право на существование альтернативного мнения. Но, желательно, сколько-нибудь убедительного и логичного. И основывающегося на хоть каких-то фактах, а не домыслах.
К сожалению, такого не вижу.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 00:25
ЛАД написав:
Народ, какой смысл спорить с троллем?
Так же, как нет смысла спорить с Андрейкой - он не читатель, он писатель.
Мудро.
И Вы не первый советуете.
Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 01:03
stm написав:
Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір
В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:
"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення
, для захисту репутації або прав інших людей
, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" реклама
- інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару
;Вакцина
- це товар, який виробляється певною особою.
При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.
Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Додано: Пон 18 січ, 2021 01:08
ЛАД написав:
Народ, какой смысл спорить с троллем?
freeze написав:
Мудро.
И Вы не первый советуете.
Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет.
Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Додано: Пон 18 січ, 2021 01:23
Igneus написав: stm написав:
Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір
В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:
"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення
, для захисту репутації або прав інших людей
, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" реклама
- інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару
;Вакцина
- це товар, який виробляється певною особою.
При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.
Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом.
Опять в молоко.
Вы такой забавный )))
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Додано: Пон 18 січ, 2021 02:12
Igneus написав: ЛАД написав:
Народ, какой смысл спорить с троллем?
freeze написав:
Мудро.
И Вы не первый советуете.
Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет.
Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також.
Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:
Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.
Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.
А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.
Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы )))
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Додано: Пон 18 січ, 2021 02:24
Igneus написав:
......
Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також.
Я Вас назвал троллем уже не в первый раз.
Почему мы до сих пор не в суде?
Или, может, Вы готовитесь вызвать меня на дуэль?
P.s. Кстати, Ваши ссылки на "ст. 34 Конституції України" и особенно выделенное Вами "для охорони здоров'я населення
" относится в первую очередь к Вам.
Или в собственном глазу бревно не видно?
Засим прощайте.
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