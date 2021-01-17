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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2625262626272628 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Пон 18 січ, 2021 00:21 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя. Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя.

Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.

Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.

Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так.Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п.Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное

1. В последнее время доминирования не замечаю, скорее, доминируют "плоскоземельцы".

2. Признаю право на существование альтернативного мнения. Но, желательно, сколько-нибудь убедительного и логичного. И основывающегося на хоть каких-то фактах, а не домыслах.

К сожалению, такого не вижу. 1. В последнее время доминирования не замечаю, скорее, доминируют "плоскоземельцы".2. Признаю право на существование альтернативного мнения. Но, желательно, сколько-нибудь убедительного и логичного. И основывающегося на хоть каких-то фактах, а не домыслах.К сожалению, такого не вижу. ЛАД 2 Повідомлень: 18216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4352 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 00:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Народ, какой смысл спорить с троллем?

Так же, как нет смысла спорить с Андрейкой - он не читатель, он писатель. Народ, какой смысл спорить с троллем?Так же, как нет смысла спорить с Андрейкой - он не читатель, он писатель.



Мудро.

И Вы не первый советуете.

Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет. Мудро.И Вы не первый советуете.Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19949 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4770 раз. Подякували: 7491 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 01:03 stm написав: Стаття 34.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір Стаття 34.Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір



В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:



"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.



Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;



Вакцина - це товар, який виробляється певною особою.



При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.



Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом. В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для, для, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу"- інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність- це товар, який виробляється певною особою.При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом. Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 921 З нами з: 29.08.18 Подякував: 402 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 01:08 ЛАД написав: Народ, какой смысл спорить с троллем? Народ, какой смысл спорить с троллем?

freeze написав: Мудро.

И Вы не первый советуете.

Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет. Мудро.И Вы не первый советуете.Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет.

Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також. Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також. Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 921 З нами з: 29.08.18 Подякував: 402 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 01:23 Igneus написав: stm написав: Стаття 34.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір Стаття 34.Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір



В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:



"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.



Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;



Вакцина - це товар, який виробляється певною особою.



При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.



Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом. В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для, для, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу"- інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність- це товар, який виробляється певною особою.При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом.

Опять в молоко.

Вы такой забавный ))) Опять в молоко.Вы такой забавный ))) stm

Повідомлень: 2670 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 02:12 Igneus написав: ЛАД написав: Народ, какой смысл спорить с троллем? Народ, какой смысл спорить с троллем?

freeze написав: Мудро.

И Вы не первый советуете.

Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет. Мудро.И Вы не первый советуете.Да, пожалуй, поставлю всех ковидиотов тут на игнор. Горбатого могила исправит. А естественный отбор и поможет.

Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також. Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також.

Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:



Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.



Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.



А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.



Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы ))) Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы ))) stm

Повідомлень: 2670 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 02:24 Igneus написав: ......

Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також. ......Зміст попередження щодо образливих висловлювань в мою адресу в частині їх правових наслідків стосується вас обох також.

Я Вас назвал троллем уже не в первый раз.

Почему мы до сих пор не в суде?

Или, может, Вы готовитесь вызвать меня на дуэль?





P.s. Кстати, Ваши ссылки на "ст. 34 Конституції України" и особенно выделенное Вами "для охорони здоров'я населення" относится в первую очередь к Вам.

Или в собственном глазу бревно не видно?



Засим прощайте. Я Вас назвал троллем уже не в первый раз.Почему мы до сих пор не в суде?Или, может, Вы готовитесь вызвать меня на дуэль?P.s. Кстати, Ваши ссылки на "ст. 34 Конституції України" и особенно выделенное Вами "для" относится в первую очередь к Вам.Или в собственном глазу бревно не видно?Засим прощайте. ЛАД 2 Повідомлень: 18216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4352 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 02:39

"АВСТРІЯ ПРОДОВЖИЛА ЖОРСТКИЙ ЛОКДАУН ДО 7 ЛЮТОГО, ЗАЛИШИВШИ ВІДКРИТИМИ ГІРСЬКОЛИЖНІ КУРОРТИ"

Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/avstriya-prodovzhila-zhorstkiy-lokdaun-do-7-lyutogo-zalishivshi-vidkritimi-girskolizhni-kurorti-1706947.html К разговорам, которые здесь вели о Буковеле:Більше читайте тут: ЛАД 2 Повідомлень: 18216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4352 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 03:03 stm написав: Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:



Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.



Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.



А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.



Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы ))) Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы )))

Ви забули, по-перше, що це лише притча з російських сайтів, а, по-друге, окрім теорії права, яку викладав професор, є ще й судова практика.



Наприклад, ст. 105 ЗК України встановлює таке:



Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.



А ось судова практика застосування ст. 105 ЗК незалежно від того, чи падають і коли яблука, адже ми в Україні, ані в Німеччині:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/78044657#

https://reyestr.court.gov.ua/Review/79217758 Ви забули, по-перше, що це лише притча з російських сайтів, а, по-друге, окрім теорії права, яку викладав професор, є ще й судова практика.Наприклад, ст. 105 ЗК України встановлює таке:Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів деревУ випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.А ось судова практика застосування ст. 105 ЗК незалежно від того, чи падають і коли яблука, адже ми в Україні, ані в Німеччині: Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 921 З нами з: 29.08.18 Подякував: 402 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 03:31 Igneus написав: stm написав: Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:



Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.



Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.



А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.



Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы ))) Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы )))

Ви забули, по-перше, що це лише притча з російських сайтів, а, по-друге, окрім теорії права, яку викладав професор, є ще й судова практика.



Наприклад, ст. 105 ЗК України встановлює таке:



Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.



А ось судова практика застосування ст. 105 ЗК незалежно від того, чи падають і коли яблука, адже ми в Україні, ані в Німеччині:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/78044657#

https://reyestr.court.gov.ua/Review/79217758 Ви забули, по-перше, що це лише притча з російських сайтів, а, по-друге, окрім теорії права, яку викладав професор, є ще й судова практика.Наприклад, ст. 105 ЗК України встановлює таке:Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів деревУ випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.А ось судова практика застосування ст. 105 ЗК незалежно від того, чи падають і коли яблука, адже ми в Україні, ані в Німеччині:

Вспомнилась картинка: львица обнимает льва в слезах и говорит "Ну всё, всё... Успокойся. Царь ты, царь..." ))))))

Спокойной ночи, юрист всё ещё за 10 лет не выигравший дело в ЕСПЧ

и всё, всё... успокойся. юрист ты, юрист...

Но думаю попросить Мизантропа нарыть мне в личку на вас что-то, что бы никогда не обжечься и друзей предупредить к кому не надо обращаться, а то Вы прям любите сам процесс бесконечно и без результата )))))) Вспомнилась картинка: львица обнимает льва в слезах и говорит "Ну всё, всё... Успокойся. Царь ты, царь..." ))))))Спокойной ночи, юрист всё ещё за 10 лет не выигравший дело в ЕСПЧи всё, всё... успокойся. юрист ты, юрист...Но думаю попросить Мизантропа нарыть мне в личку на вас что-то, что бы никогда не обжечься и друзей предупредить к кому не надо обращаться, а то Вы прям любите сам процесс бесконечно и без результата )))))) stm

Повідомлень: 2670 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2625262626272628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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