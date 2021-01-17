ЛАД написав:Вы всё время призываете к критическому отношению ко всяким заявлениям и сообщениям. Согласен. Но критическое отношение нужно ко всем сообщениям. А у вас критичность какая-то односторонняя.
Согласен. Но противоположное мнение в этой ветке доминирует и так. Все несогласные объявляются "плоскоземельцами", "адептами теорий заговора" и т.п. Поэтому я выложил именно это мнение, чтобы было альтернативное
1. В последнее время доминирования не замечаю, скорее, доминируют "плоскоземельцы". 2. Признаю право на существование альтернативного мнения. Но, желательно, сколько-нибудь убедительного и логичного. И основывающегося на хоть каких-то фактах, а не домыслах. К сожалению, такого не вижу.
stm написав:Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір
В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:
"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;
Вакцина - це товар, який виробляється певною особою.
При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.
Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
stm написав:Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір
В ст. 34 Конституції України є частина 3, про яку Ви забули, в якій встановлені обмеження у користуванні цим правом, а саме:
"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;
Вакцина - це товар, який виробляється певною особою.
При цьому у Законі України "Про рекламу" встановлені обмеження для формування і підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи і товару.
Нарешті, попереджаю особисто Вас, що якщо Ви, замість обговорення проблеми, допустите ще одне образливе висловлювання в мою адресу, як людини, Вам прийдеться шукати адвоката для отримання правової допомоги, якщо Ви не є юристом.
stm написав:Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:
Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.
Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.
А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.
Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы )))
Ви забули, по-перше, що це лише притча з російських сайтів, а, по-друге, окрім теорії права, яку викладав професор, є ще й судова практика.
Наприклад, ст. 105 ЗК України встановлює таке:
Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.
stm написав:Один немецкий профессор права завалил весь курс на экзамене такой задачей:
Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли.
Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей немецкого законодательства.
А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.Стало быть, ситуация, сконструированная гадом-профессором, в жизни ни за что не случится.
Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы )))
Ви забули, по-перше, що це лише притча з російських сайтів, а, по-друге, окрім теорії права, яку викладав професор, є ще й судова практика.
Наприклад, ст. 105 ЗК України встановлює таке:
Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.
Вспомнилась картинка: львица обнимает льва в слезах и говорит "Ну всё, всё... Успокойся. Царь ты, царь..." )))))) Спокойной ночи, юрист всё ещё за 10 лет не выигравший дело в ЕСПЧ и всё, всё... успокойся. юрист ты, юрист... Но думаю попросить Мизантропа нарыть мне в личку на вас что-то, что бы никогда не обжечься и друзей предупредить к кому не надо обращаться, а то Вы прям любите сам процесс бесконечно и без результата ))))))