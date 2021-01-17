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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2626262726282629

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 07:53

Более 1,5 млн человек привили от COVID в Пекине всего лишь за две недели.
Такими темпами в Пекине где-то к апрелю-маю уже все население будет провакцинировано.
Интересно по мнению нашего Минздрава, проплатившего за данную вакцину, прошла ли всё-таки эта вакцина регистрацию в Китае ))

В мире вакцинация пересекла планку в 40 миллионов человек.
Лидер по прежнему Израиль в относительных цифрах - 2,5 миллиона человек (27,1 % от общего количества населения). Израиль планирует уже в марте-апреле полностью открыться и отойти от ковидных ограничений, по заявлению Премьера Нетаньяху.
В Европе лидер Великобритания - провакцинировано 6,3 % населения, это где-то 4,3 миллиона человек. Интересно послушать нашего английского форумчанина IgA как там в Великобритании всё организовано и какую вакцину в основном используют, вроде у вас там три вакцины зарегистрированы.
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