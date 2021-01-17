Более 1,5 млн человек привили от COVID в Пекине всего лишь за две недели.
Такими темпами в Пекине где-то к апрелю-маю уже все население будет провакцинировано.
Интересно по мнению нашего Минздрава, проплатившего за данную вакцину, прошла ли всё-таки эта вакцина регистрацию в Китае ))
В мире вакцинация пересекла планку в 40 миллионов человек.
Лидер по прежнему Израиль в относительных цифрах - 2,5 миллиона человек (27,1 % от общего количества населения). Израиль планирует уже в марте-апреле полностью открыться и отойти от ковидных ограничений, по заявлению Премьера Нетаньяху.
В Европе лидер Великобритания - провакцинировано 6,3 % населения, это где-то 4,3 миллиона человек. Интересно послушать нашего английского форумчанина IgA как там в Великобритании всё организовано и какую вакцину в основном используют, вроде у вас там три вакцины зарегистрированы.