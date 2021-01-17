RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2626262726282629

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 07:53

Более 1,5 млн человек привили от COVID в Пекине всего лишь за две недели.
Такими темпами в Пекине где-то к апрелю-маю уже все население будет провакцинировано.
Интересно по мнению нашего Минздрава, проплатившего за данную вакцину, прошла ли всё-таки эта вакцина регистрацию в Китае ))

В мире вакцинация пересекла планку в 40 миллионов человек.
Лидер по прежнему Израиль в относительных цифрах - 2,5 миллиона человек (27,1 % от общего количества населения). Израиль планирует уже в марте-апреле полностью открыться и отойти от ковидных ограничений, по заявлению Премьера Нетаньяху.
В Европе лидер Великобритания - провакцинировано 6,3 % населения, это где-то 4,3 миллиона человек. Интересно послушать нашего английского форумчанина IgA как там в Великобритании всё организовано и какую вакцину в основном используют, вроде у вас там три вакцины зарегистрированы.
Хотя у Великобритании планы менее амбициозные, чем у Израиля, в смысле по срокам.
"Все совершеннолетние граждане Великобритании должны получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до сентября 2021 года, говорится в планах британского правительства по борьбе с эпидемией COVID-19." Об этом в интервью Sky News рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
https://hromadske.ua/ru/posts/pravitels ... -vzroslogo
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19951
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4770 раз.
Подякували: 7491 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:12

  ЛАД написав:2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?


Хіба це Вам невідоме?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.ua
justit
 
Повідомлень: 5023
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:35

  justit написав:
  ЛАД написав:2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?


Хіба це Вам невідоме?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.ua

Из вашей ссылки:
В українському антирейтингу новин, по версії Інституту масової інформації та порталу Texty.org.ua, Страна.ua зайняла 5 місце з 50. Під час моніторингу було виявлено 84 достовірних новини, 12 новин, що містили ненадійні джерела, 3 недостовірні новини. Серед цих публікацій 17 новин мали маніпулятивні заголовки, 17 новин містили маніпуляції з емоціями. Під час аналізу був виявлений один фейк, а також одна новина, яка містила мову ворожнечі. Дослідження проводилось в рамках проекту «Розвиток відповідальних інтернет-ЗМІ» за підтримки Міністерства іноземних справ Чеської республіки у червні-серпні 2018 року[39][40].


84 + 12 + 3 +1 + 1 = 101

84% достоверных новостей это мало?

Дополню:
Методологія моніторингу якості новин в онлайн-ЗМІ
...
Ненадійне джерело інформації
...
Джерело може бути анонімним, якщо це суспільно важливий факт, а оприлюднення джерела може загрожувати його життю, здоров’ю чи професійній діяльності.
...

https://imi.org.ua/monitorings/metodolo ... zmi-i28331
yanyura
 
Повідомлень: 5723
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вчера и сегодня читаю тут про то что срана.уа ворожий сайт по мнению редакции Финансов. Не оспариваю этого, сам отношу сайт к потенциально опасным в плане манипуляций и фейков.

Одновременно с этим, захожу на минфин (по факту одна шайка-лейка) читаю новость про подешевевшую нефть, кликаю по ссылке на источник .... а это российский интерфакс.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 06.08.19
Подякував: 653 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:11

  yanyura написав:84% достоверных новостей это мало?


Всегда интересовала конкретика в оценке у таких оценщиков.
Что значит достоверная или недостоверная по их мнению информация ?
Навскидку половина людей считают достоверной какое-нибудь сообщение о летающей тарелке, другая половина считает такую информацию недостоверной.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19951
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4770 раз.
Подякували: 7491 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:18

  stm написав:Спокойной ночи, юрист всё ещё за 10 лет не выигравший дело в ЕСПЧ ;)
и всё, всё... успокойся. юрист ты, юрист...
Но думаю попросить Мизантропа нарыть мне в личку на вас что-то, что бы никогда не обжечься и друзей предупредить к кому не надо обращаться, а то Вы прям любите сам процесс бесконечно и без результата ))))))

Я несколько по другому понял фразу про десять лет. Возможно дело рассматривалось в Украине длительное время, после чего последовало обращение в ЕСПЧ. Хотел перечитать первоначальное сообщение, но не нашел его. Но у меня возник чисто технический вопрос к Igneus. Как привлечь лицо, если оно с момента регистрации и весь период времени использовал, например, tails ? Или ответчиком будет портал, на котором размещено сообщение ?
tumos
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2626262726282629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, diplomnet і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7355 1720764
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2619)
18.01.2021 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.