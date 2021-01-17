Более 1,5 млн человек привили от COVID в Пекине всего лишь за две недели. Такими темпами в Пекине где-то к апрелю-маю уже все население будет провакцинировано. Интересно по мнению нашего Минздрава, проплатившего за данную вакцину, прошла ли всё-таки эта вакцина регистрацию в Китае ))
В мире вакцинация пересекла планку в 40 миллионов человек. Лидер по прежнему Израиль в относительных цифрах - 2,5 миллиона человек (27,1 % от общего количества населения). Израиль планирует уже в марте-апреле полностью открыться и отойти от ковидных ограничений, по заявлению Премьера Нетаньяху. В Европе лидер Великобритания - провакцинировано 6,3 % населения, это где-то 4,3 миллиона человек. Интересно послушать нашего английского форумчанина IgA как там в Великобритании всё организовано и какую вакцину в основном используют, вроде у вас там три вакцины зарегистрированы. Хотя у Великобритании планы менее амбициозные, чем у Израиля, в смысле по срокам. "Все совершеннолетние граждане Великобритании должны получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до сентября 2021 года, говорится в планах британского правительства по борьбе с эпидемией COVID-19." Об этом в интервью Sky News рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. https://hromadske.ua/ru/posts/pravitels ... -vzroslogo
В українському антирейтингу новин, по версії Інституту масової інформації та порталу Texty.org.ua, Страна.ua зайняла 5 місце з 50. Під час моніторингу було виявлено 84 достовірних новини, 12 новин, що містили ненадійні джерела, 3 недостовірні новини. Серед цих публікацій 17 новин мали маніпулятивні заголовки, 17 новин містили маніпуляції з емоціями. Під час аналізу був виявлений один фейк, а також одна новина, яка містила мову ворожнечі. Дослідження проводилось в рамках проекту «Розвиток відповідальних інтернет-ЗМІ» за підтримки Міністерства іноземних справ Чеської республіки у червні-серпні 2018 року[39][40].
84 + 12 + 3 +1 + 1 = 101
84% достоверных новостей это мало?
Дополню:
Методологія моніторингу якості новин в онлайн-ЗМІ ... Ненадійне джерело інформації ... Джерело може бути анонімним, якщо це суспільно важливий факт, а оприлюднення джерела може загрожувати його життю, здоров’ю чи професійній діяльності. ...
yanyura написав:84% достоверных новостей это мало?
Всегда интересовала конкретика в оценке у таких оценщиков. Что значит достоверная или недостоверная по их мнению информация ? Навскидку половина людей считают достоверной какое-нибудь сообщение о летающей тарелке, другая половина считает такую информацию недостоверной.
stm написав:Спокойной ночи, юрист всё ещё за 10 лет не выигравший дело в ЕСПЧ и всё, всё... успокойся. юрист ты, юрист... Но думаю попросить Мизантропа нарыть мне в личку на вас что-то, что бы никогда не обжечься и друзей предупредить к кому не надо обращаться, а то Вы прям любите сам процесс бесконечно и без результата ))))))
Я несколько по другому понял фразу про десять лет. Возможно дело рассматривалось в Украине длительное время, после чего последовало обращение в ЕСПЧ. Хотел перечитать первоначальное сообщение, но не нашел его. Но у меня возник чисто технический вопрос к Igneus. Как привлечь лицо, если оно с момента регистрации и весь период времени использовал, например, tails ? Или ответчиком будет портал, на котором размещено сообщение ?