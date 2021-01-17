Додано: Пон 18 січ, 2021 11:51

Статья о больнице водников в Одессе - опорной ковидной больнице города наводит на размышления. "В «доковидные» времена штат больницы водников составлял 750 человек (врачи, медсестры, санитарки и так далее). С тех пор он сократился до 200 - больше чем в три раза! Часть специалистов просто уволилась, пожилые сотрудники отправились на пенсию. Многие из обслуживающего персонала (например, отдел статистики) перешли на дистанционную работу.- В начале пандемии была паника. Некоторые врачи боялись работать с «ковидом» и писали увольнительные, — рассказывает Вадим Шухтин. — Некоторые потом вернулись. Многие специалисты уезжают работать за границу… Даже в Гвинею."Для медиков созданы неплохие условия работы, подняли зарплату., которые остались выполнять свой долг,, а немедицинский обслуживающий персонал (сантехники, слесари и т.д.) — 200% от стандартных зарплат.Один из корпусов переделали под общежитие для врачей. Кроме того, медработникам, которые живут за пределами Одессы (а таких под 70%), почти каждый день помогают вовремя добраться до работы и домой."И тем не менее не могут набрать персонал для нового отделения больницы"Отделение может принимать до 60 пациентов, значит, мне нужно сформировать для него минимум шесть бригад медиков, — объясняет руководитель. — 78 человек, это минимальное количество, без анестезиологических бригад… Я попытался организовать еще пару бригад, мы даже участвовали в ярмарках вакансий в центре занятости. Никто работать не пришел. Врачей мы еще нашли для этого корпуса, санитарок нашли, но медсестер у меня нет. Я договорился с медицинским университетом, нам прислали 16 студентов, но, по закону, они могут работать только на полставки. То есть с ними я закрыл восемь штатных единиц, а нужно еще 24."Мне понятно, почему персонал тогда уволился. Сейчас вроде по-другому. Интересно, почему медики не хотят идти работать в больницу с хорошими условиями и за тройную ставку