lapay написав:Наша черга, на масову вакцинацію, прийде в другій половині цього року,
Предполагаю, что всё-таки первую партию вакцины завезут в марте, по крайней мере, пишут, что такая задача жёстко поставлена перед минздравом. Может хватит первой партии на медперсонал, непосредственно работающий с ковидниками. А с весны уже будут пущены дополнительные линии по производству у многих производителей, летом уже будем перебирать, что дешевле или лучше закупить.
freeze написав:"Все совершеннолетние граждане Великобритании должны получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до сентября 2021 года, говорится в планах британского правительства по борьбе с эпидемией COVID-19." Об этом в интервью Sky News рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. https://hromadske.ua/ru/posts/pravitels ... -vzroslogo
freeze написав:Предполагаю, что всё-таки первую партию вакцины завезут в марте, по крайней мере, пишут, что такая задача жёстко поставлена перед минздравом. Может хватит первой партии на медперсонал, непосредственно работающий с ковидниками. А с весны уже будут пущены дополнительные линии по производству у многих производителей, летом уже будем перебирать, что дешевле или лучше закупить.
Саме так. До кінця літа з'яаиться надлишок вакцин, Канада ж не може всіх щепити сім разів, в ЄС теж буде надлишок - всіх бажаючих вакцинують, до кінця літа. От і побачимо - чи зможуть зелені, в таких сприятливих умовах, задавити осінню хвилю хвороби щепленнями, чи не зможуть. Якщо не зможуть, то Гітлер капут вже остаточно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав: Є в мене чуйка, що доведеться купувати Супутник, бо пара мільйонів принципово захоче тільки скрєпну вакцину, без "чипів".
Нехай комерсанти завозять Супутник і задовольняють всіх його прихильників. Держава не зобов"язана підтримувати агресора
Мій прогноз - зареєструють і закуплять, державним коштом, для безкоштовної вакцинації бажаючих. Не обов'язково закуповувати в країні-агресорі. Куплять в Індії, наприклад, яка теж буде випускати Супутник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:"Все совершеннолетние граждане Великобритании должны получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до сентября 2021 года, говорится в планах британского правительства по борьбе с эпидемией COVID-19." Об этом в интервью Sky News рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. https://hromadske.ua/ru/posts/pravitels ... -vzroslogo
Все должны или по желанию
Возможно, редакция Громадского пользуется гугл-переводом. Но по смыслу скорее в оригинале звучит - должны обеспечить всех желающих. Вообще, думаю, ни в одной стране мира не будет принудительной вакцинации против желания, это невозможно, да и не нужно.
Как по мне еще кстати далеко не факт многочисленные утверждения, что ковид с человечеством навсегда. При достаточном уровне вакцинации цепочка передачи может рано или поздно прерваться, в отличие от многих болезней каких-то природных резервуаров для чистой подпитки из живой природы у ковида нет, как у эболы или чумы. Те же летучие мыши тоже не передают вирус в своём первозданном виде, а только через случайно произошедшую мутацию, вероятность которой небольшая. Если конечно это дело рук рукокрылых )))
freeze написав:Как по мне еще кстати далеко не факт многочисленные утверждения, что ковид с человечеством навсегда. При достаточном уровне вакцинации цепочка передачи может рано или поздно прерваться, в отличие от многих болезней каких-то природных резервуаров для чистой подпитки из живой природы у ковида нет, как у эболы или чумы.
Кір теж не має природнього резервуару, виживає за рахунок рекордної вірулентності. Хоча імунітет, після щеплення, на все життя, і рівень вакцинації, від кору, дуже високий. Не відомо, як довго буде триматись імунітет від ковіду, і рівень добровільної вакцинації буде явно недостатній, щоб ковід щез назавжди. Ця зараза полюбила людство надовго, імхо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Статья о больнице водников в Одессе - опорной ковидной больнице города наводит на размышления. "В «доковидные» времена штат больницы водников составлял 750 человек (врачи, медсестры, санитарки и так далее). С тех пор он сократился до 200 - больше чем в три раза! Часть специалистов просто уволилась, пожилые сотрудники отправились на пенсию. Многие из обслуживающего персонала (например, отдел статистики) перешли на дистанционную работу. - В начале пандемии была паника. Некоторые врачи боялись работать с «ковидом» и писали увольнительные, — рассказывает Вадим Шухтин. — Некоторые потом вернулись. Многие специалисты уезжают работать за границу… Даже в Гвинею." Для медиков созданы неплохие условия работы, подняли зарплату. "Медработники, которые остались выполнять свой долг, получают тройную ставку, а немедицинский обслуживающий персонал (сантехники, слесари и т.д.) — 200% от стандартных зарплат. Один из корпусов переделали под общежитие для врачей. Кроме того, медработникам, которые живут за пределами Одессы (а таких под 70%), почти каждый день помогают вовремя добраться до работы и домой." И тем не менее не могут набрать персонал для нового отделения больницы "Отделение может принимать до 60 пациентов, значит, мне нужно сформировать для него минимум шесть бригад медиков, — объясняет руководитель. — 78 человек, это минимальное количество, без анестезиологических бригад… Я попытался организовать еще пару бригад, мы даже участвовали в ярмарках вакансий в центре занятости. Никто работать не пришел. Врачей мы еще нашли для этого корпуса, санитарок нашли, но медсестер у меня нет. Я договорился с медицинским университетом, нам прислали 16 студентов, но, по закону, они могут работать только на полставки. То есть с ними я закрыл восемь штатных единиц, а нужно еще 24." https://dumskaya.net/news/oborudovanie- ... fi-134780/ Мне понятно, почему персонал тогда уволился. Сейчас вроде по-другому. Интересно, почему медики не хотят идти работать в больницу с хорошими условиями и за тройную ставку
Востаннє редагувалось Lady_N в Пон 18 січ, 2021 11:52, всього редагувалось 1 раз.