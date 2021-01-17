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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2627262826292630

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Бразилия начала вакцинацию - первый пациент получил китайскую вакцину Sinovac.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:08

  freeze написав:Бразилия начала вакцинацию - первый пациент получил китайскую вакцину Sinovac.


Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия. По их мнению, сейчас страна фактически находится в «вилке»: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, но которые могут быть поставлены хоть завтра, с другой — западные «пфайзеры» и «модерны», которые мы получим нескоро.
Мощнейшие западные институты делают классные вакцины, но в первую очередь для своего рынка. То есть им нужно, чтобы население в первую очередь их стран было здоровым и трудоспособным. Они прививают людей в нужные для этого сроки и забывают о проблеме. Но остаются излишки вакцины. Ее можно или утилизировать, что стоит больших денег, или перепродать странам третьего мира, к которым относится, увы, и Украина. Так они уходят не в минус, а в плюс. К нам приезжает классная вакцина, срок годности у нее еще подходящий. Но момент упущен! Мы начинаем ею пользоваться, когда болезнь уже обогнала ее.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:11

  Lady_N написав:
  freeze написав:Бразилия начала вакцинацию - первый пациент получил китайскую вакцину Sinovac.


Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия. По их мнению, сейчас страна фактически находится в «вилке»: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, но которые могут быть поставлены хоть завтра, с другой — западные «пфайзеры» и «модерны», которые мы получим нескоро.
Мощнейшие западные институты делают классные вакцины, но в первую очередь для своего рынка. То есть им нужно, чтобы население в первую очередь их стран было здоровым и трудоспособным. Они прививают людей в нужные для этого сроки и забывают о проблеме. Но остаются излишки вакцины. Ее можно или утилизировать, что стоит больших денег, или перепродать странам третьего мира, к которым относится, увы, и Украина. Так они уходят не в минус, а в плюс. К нам приезжает классная вакцина, срок годности у нее еще подходящий. Но момент упущен! Мы начинаем ею пользоваться, когда болезнь уже обогнала ее.

Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:21

  Lady_N написав:с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%,


А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:26

  edvardd написав:
  Lady_N написав:
Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия.

Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам...


Как интересно :!: А можно подробнее об этом :?:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:41

  Lady_N написав:Статья о больнице водников в Одессе - опорной ковидной больнице города наводит на размышления. "В «доковидные» времена штат больницы водников составлял 750 человек (врачи, медсестры, санитарки и так далее). С тех пор он сократился до 200 - больше чем в три раза! Часть специалистов просто уволилась, пожилые сотрудники отправились на пенсию. Многие из обслуживающего персонала (например, отдел статистики) перешли на дистанционную работу.
- В начале пандемии была паника. Некоторые врачи боялись работать с «ковидом» и писали увольнительные, — рассказывает Вадим Шухтин. — Некоторые потом вернулись. Многие специалисты уезжают работать за границу… Даже в Гвинею."
Для медиков созданы неплохие условия работы, подняли зарплату.
"Медработники, которые остались выполнять свой долг, получают тройную ставку, а немедицинский обслуживающий персонал (сантехники, слесари и т.д.) — 200% от стандартных зарплат.
Один из корпусов переделали под общежитие для врачей. Кроме того, медработникам, которые живут за пределами Одессы (а таких под 70%), почти каждый день помогают вовремя добраться до работы и домой."
И тем не менее не могут набрать персонал для нового отделения больницы :roll:
"Отделение может принимать до 60 пациентов, значит, мне нужно сформировать для него минимум шесть бригад медиков, — объясняет руководитель. — 78 человек, это минимальное количество, без анестезиологических бригад… Я попытался организовать еще пару бригад, мы даже участвовали в ярмарках вакансий в центре занятости. Никто работать не пришел. Врачей мы еще нашли для этого корпуса, санитарок нашли, но медсестер у меня нет. Я договорился с медицинским университетом, нам прислали 16 студентов, но, по закону, они могут работать только на полставки. То есть с ними я закрыл восемь штатных единиц, а нужно еще 24."
https://dumskaya.net/news/oborudovanie- ... fi-134780/
Мне понятно, почему персонал тогда уволился. Сейчас вроде по-другому. Интересно, почему медики не хотят идти работать в больницу с хорошими условиями и за тройную ставку :roll:

Как частный случай.
Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают.
Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают.

В стационаре бы пахали, как ломовые лошади.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:48

  freeze написав:
  Lady_N написав:с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%,


А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %.

Не думаю, что Арабские Эмираты стали бы закупать фуфловую вакцину.
Там отношение к своим гражданам будь здоров.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:07

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  Lady_N написав:с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%,


А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %.

Не думаю, что Арабские Эмираты стали бы закупать фуфловую вакцину.
Там отношение к своим гражданам будь здоров.

От какого китайского производителя и какую вакцину (возможно конкретный производитель производит ряд вакцин разных типов) закупили ОАЭ ?
А то одни возможно говорят про Sinovac, а другие про Sinopharm.
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