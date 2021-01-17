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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2627262826292630 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Пон 18 січ, 2021 11:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире Бразилия начала вакцинацию - первый пациент получил китайскую вакцину Sinovac. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19955 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4770 раз. Подякували: 7491 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 12:08 freeze написав: Бразилия начала вакцинацию - первый пациент получил китайскую вакцину Sinovac. Бразилия начала вакцинацию - первый пациент получил китайскую вакцину Sinovac.



Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия. По их мнению, сейчас страна фактически находится в «вилке»: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, но которые могут быть поставлены хоть завтра, с другой — западные «пфайзеры» и «модерны», которые мы получим нескоро.

Мощнейшие западные институты делают классные вакцины, но в первую очередь для своего рынка. То есть им нужно, чтобы население в первую очередь их стран было здоровым и трудоспособным. Они прививают людей в нужные для этого сроки и забывают о проблеме. Но остаются излишки вакцины. Ее можно или утилизировать, что стоит больших денег, или перепродать странам третьего мира, к которым относится, увы, и Украина. Так они уходят не в минус, а в плюс. К нам приезжает классная вакцина, срок годности у нее еще подходящий. Но момент упущен! Мы начинаем ею пользоваться, когда болезнь уже обогнала ее. Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия. По их мнению, сейчас страна фактически находится в «вилке»: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, но которые могут быть поставлены хоть завтра, с другой — западные «пфайзеры» и «модерны», которые мы получим нескоро.Мощнейшие западные институты делают классные вакцины, но в первую очередь для своего рынка. То есть им нужно, чтобы население в первую очередь их стран было здоровым и трудоспособным. Они прививают людей в нужные для этого сроки и забывают о проблеме. Но остаются излишки вакцины. Ее можно или утилизировать, что стоит больших денег, или перепродать странам третьего мира, к которым относится, увы, и Украина. Так они уходят не в минус, а в плюс. К нам приезжает классная вакцина, срок годности у нее еще подходящий. Но момент упущен! Мы начинаем ею пользоваться, когда болезнь уже обогнала ее. Lady_N

Повідомлень: 160 З нами з: 05.07.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 12:11 Lady_N написав: freeze написав: Бразилия начала вакцинацию - первый пациент получил китайскую вакцину Sinovac. Бразилия начала вакцинацию - первый пациент получил китайскую вакцину Sinovac.



Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия. По их мнению, сейчас страна фактически находится в «вилке»: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, но которые могут быть поставлены хоть завтра, с другой — западные «пфайзеры» и «модерны», которые мы получим нескоро.

Мощнейшие западные институты делают классные вакцины, но в первую очередь для своего рынка. То есть им нужно, чтобы население в первую очередь их стран было здоровым и трудоспособным. Они прививают людей в нужные для этого сроки и забывают о проблеме. Но остаются излишки вакцины. Ее можно или утилизировать, что стоит больших денег, или перепродать странам третьего мира, к которым относится, увы, и Украина. Так они уходят не в минус, а в плюс. К нам приезжает классная вакцина, срок годности у нее еще подходящий. Но момент упущен! Мы начинаем ею пользоваться, когда болезнь уже обогнала ее. Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия. По их мнению, сейчас страна фактически находится в «вилке»: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, но которые могут быть поставлены хоть завтра, с другой — западные «пфайзеры» и «модерны», которые мы получим нескоро.Мощнейшие западные институты делают классные вакцины, но в первую очередь для своего рынка. То есть им нужно, чтобы население в первую очередь их стран было здоровым и трудоспособным. Они прививают людей в нужные для этого сроки и забывают о проблеме. Но остаются излишки вакцины. Ее можно или утилизировать, что стоит больших денег, или перепродать странам третьего мира, к которым относится, увы, и Украина. Так они уходят не в минус, а в плюс. К нам приезжает классная вакцина, срок годности у нее еще подходящий. Но момент упущен! Мы начинаем ею пользоваться, когда болезнь уже обогнала ее.

Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам... Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам... edvardd

Повідомлень: 6442 З нами з: 20.11.08 Подякував: 105 раз. Подякували: 1604 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 12:21 Lady_N написав: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%,



А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %. А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19955 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4770 раз. Подякували: 7491 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 12:26 edvardd написав: Lady_N написав:

Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия. Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия.

Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам... Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам...



Как интересно А можно подробнее об этом Как интересноА можно подробнее об этом Lady_N

Повідомлень: 160 З нами з: 05.07.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 12:41 Lady_N написав: Статья о больнице водников в Одессе - опорной ковидной больнице города наводит на размышления. "В «доковидные» времена штат больницы водников составлял 750 человек (врачи, медсестры, санитарки и так далее). С тех пор он сократился до 200 - больше чем в три раза! Часть специалистов просто уволилась, пожилые сотрудники отправились на пенсию. Многие из обслуживающего персонала (например, отдел статистики) перешли на дистанционную работу.

- В начале пандемии была паника. Некоторые врачи боялись работать с «ковидом» и писали увольнительные, — рассказывает Вадим Шухтин. — Некоторые потом вернулись. Многие специалисты уезжают работать за границу… Даже в Гвинею."

Для медиков созданы неплохие условия работы, подняли зарплату.

"Медработники, которые остались выполнять свой долг, получают тройную ставку, а немедицинский обслуживающий персонал (сантехники, слесари и т.д.) — 200% от стандартных зарплат.

Один из корпусов переделали под общежитие для врачей. Кроме того, медработникам, которые живут за пределами Одессы (а таких под 70%), почти каждый день помогают вовремя добраться до работы и домой."

И тем не менее не могут набрать персонал для нового отделения больницы

"Отделение может принимать до 60 пациентов, значит, мне нужно сформировать для него минимум шесть бригад медиков, — объясняет руководитель. — 78 человек, это минимальное количество, без анестезиологических бригад… Я попытался организовать еще пару бригад, мы даже участвовали в ярмарках вакансий в центре занятости. Никто работать не пришел. Врачей мы еще нашли для этого корпуса, санитарок нашли, но медсестер у меня нет. Я договорился с медицинским университетом, нам прислали 16 студентов, но, по закону, они могут работать только на полставки. То есть с ними я закрыл восемь штатных единиц, а нужно еще 24."

https://dumskaya.net/news/oborudovanie- ... fi-134780/

Мне понятно, почему персонал тогда уволился. Сейчас вроде по-другому. Интересно, почему медики не хотят идти работать в больницу с хорошими условиями и за тройную ставку Статья о больнице водников в Одессе - опорной ковидной больнице города наводит на размышления. "В «доковидные» времена штат больницы водников составлял 750 человек (врачи, медсестры, санитарки и так далее). С тех пор он сократился до 200 - больше чем в три раза! Часть специалистов просто уволилась, пожилые сотрудники отправились на пенсию. Многие из обслуживающего персонала (например, отдел статистики) перешли на дистанционную работу.- В начале пандемии была паника. Некоторые врачи боялись работать с «ковидом» и писали увольнительные, — рассказывает Вадим Шухтин. — Некоторые потом вернулись. Многие специалисты уезжают работать за границу… Даже в Гвинею."Для медиков созданы неплохие условия работы, подняли зарплату., которые остались выполнять свой долг,, а немедицинский обслуживающий персонал (сантехники, слесари и т.д.) — 200% от стандартных зарплат.Один из корпусов переделали под общежитие для врачей. Кроме того, медработникам, которые живут за пределами Одессы (а таких под 70%), почти каждый день помогают вовремя добраться до работы и домой."И тем не менее не могут набрать персонал для нового отделения больницы"Отделение может принимать до 60 пациентов, значит, мне нужно сформировать для него минимум шесть бригад медиков, — объясняет руководитель. — 78 человек, это минимальное количество, без анестезиологических бригад… Я попытался организовать еще пару бригад, мы даже участвовали в ярмарках вакансий в центре занятости. Никто работать не пришел. Врачей мы еще нашли для этого корпуса, санитарок нашли, но медсестер у меня нет. Я договорился с медицинским университетом, нам прислали 16 студентов, но, по закону, они могут работать только на полставки. То есть с ними я закрыл восемь штатных единиц, а нужно еще 24."Мне понятно, почему персонал тогда уволился. Сейчас вроде по-другому. Интересно, почему медики не хотят идти работать в больницу с хорошими условиями и за тройную ставку

Как частный случай.

Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают.

Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают.



В стационаре бы пахали, как ломовые лошади. Как частный случай.Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают.Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают.В стационаре бы пахали, как ломовые лошади. detroytred

Повідомлень: 23624 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 12:48 freeze написав: Lady_N написав: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%,



А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %. А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %.

Не думаю, что Арабские Эмираты стали бы закупать фуфловую вакцину.

Там отношение к своим гражданам будь здоров. Не думаю, что Арабские Эмираты стали бы закупать фуфловую вакцину.Там отношение к своим гражданам будь здоров. antey1969 1

Повідомлень: 10326 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1278 раз. Подякували: 2957 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 13:07 antey1969 написав: freeze написав: Lady_N написав: с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%, с одной стороны — сомнительные китайские прививки с эффективностью 50,4%,



А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %. А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %.

Не думаю, что Арабские Эмираты стали бы закупать фуфловую вакцину.

Там отношение к своим гражданам будь здоров. Не думаю, что Арабские Эмираты стали бы закупать фуфловую вакцину.Там отношение к своим гражданам будь здоров.

От какого китайского производителя и какую вакцину (возможно конкретный производитель производит ряд вакцин разных типов) закупили ОАЭ ?

А то одни возможно говорят про Sinovac, а другие про Sinopharm. От какого китайского производителя и какую вакцину (возможно конкретный производитель производит ряд вакцин разных типов) закупили ОАЭ ?А то одни возможно говорят про Sinovac, а другие про Sinopharm. tumos Повідомлень: 1449 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2627262826292630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 15 січ, 2021 23:58