Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:23
холява написав:
никогда не думал , что меня коснется
привет,крепитесь.И это пройдёт
Мизантрóп
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:26
холява написав:
Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .
Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)
Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?
antey1969
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:31
Lady_N написав: edvardd написав: Lady_N написав:
Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия.
Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам...
Как интересно
А можно подробнее об этом
эту тему покрутите:
https://nv.ua/ukraine/politics/sluhi-o- ... 34303.html
и по теме ветки:
Почти треть выздоровевших пациентов с Covid повторно госпитализируются в течении пяти месяцев, и каждый восьмой умирает от осложнений, связанных с Covid.
edvardd
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:33
Спасибо, не знал.
Хотя определения украинской Вики у меня достаточно часто вызывают сомнения.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:41
edvardd написав:
......
и по теме ветки:
Почти треть выздоровевших пациентов с Covid повторно госпитализируются в течении пяти месяцев, и каждый восьмой умирает от осложнений, связанных с Covid.
Откуда дровишки?
ЛАД
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:42
tumos написав: antey1969 написав: freeze написав:
[quote="5149046:Lady_N"]
А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %.
Не думаю, что Арабские Эмираты стали бы закупать фуфловую вакцину.
Там отношение к своим гражданам будь здоров.
От какого китайского производителя и какую вакцину (возможно конкретный производитель производит ряд вакцин разных типов) закупили ОАЭ ?
А то одни возможно говорят про Sinovac, а другие про Sinopharm.
Гугл говорит.
Власти ОАЭ предлагают всем желающим гражданам и резидентам страны привиться бесплатно вакциной Sinopharm. Как сообщает Financial Times, вакцина уже доступна в больницах и специально открытых для этого медицинских центрах.
Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm была протестирована в ОАЭ на 31 тыс. добровольцев и показала 86-процентную эффективность.
freeze
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:45
холява написав:
...стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться.
Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)
"Закусывай, Гаврилыч! А то сгоришь." https://www.youtube.com/watch?v=lQ68yMlS9wI
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:46
antey1969 написав: холява написав:
Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .
Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)
Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?
4 дня , подозреваю повторно
холява
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:50
Lady_N написав:
Интересно, почему медики не хотят идти работать в больницу с хорошими условиями и за тройную ставку
Может потому, что тройная ставка только "в газетах" ?
justit
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:50
detroytred написав:
Как частный случай.
Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача.
Как ФОП-ы что ли?
justit
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