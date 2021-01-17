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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2629263026312632>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:никогда не думал , что меня коснется
привет,крепитесь.И это пройдёт
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:26

  холява написав:
Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .

Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)

Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:31

  Lady_N написав:
  edvardd написав:
  Lady_N написав:
Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия.

Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам...


Как интересно :!: А можно подробнее об этом :?:

эту тему покрутите:
https://nv.ua/ukraine/politics/sluhi-o- ... 34303.html

и по теме ветки:
Почти треть выздоровевших пациентов с Covid повторно госпитализируются в течении пяти месяцев, и каждый восьмой умирает от осложнений, связанных с Covid.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:33

  justit написав:
  ЛАД написав:2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?


Хіба це Вам невідоме?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.ua

Спасибо, не знал.
Хотя определения украинской Вики у меня достаточно часто вызывают сомнения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:41

  edvardd написав:......
и по теме ветки:
Почти треть выздоровевших пациентов с Covid повторно госпитализируются в течении пяти месяцев, и каждый восьмой умирает от осложнений, связанных с Covid.

Откуда дровишки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:
  antey1969 написав:
  freeze написав:[quote="5149046:Lady_N"]

А почему сомнительные ? Эффективность 50,4 % кстати это цифра по результатам бразильской третьей стадии испытаний, после чего минздрав Бразилии счёл результаты хорошими и зарегистрировал вакцину. По результатам испытаний в Турции и Индонезии цифра эффективности еще выше. Турки вообще опубликовали цифру 91 %.

Не думаю, что Арабские Эмираты стали бы закупать фуфловую вакцину.
Там отношение к своим гражданам будь здоров.

От какого китайского производителя и какую вакцину (возможно конкретный производитель производит ряд вакцин разных типов) закупили ОАЭ ?
А то одни возможно говорят про Sinovac, а другие про Sinopharm.


Гугл говорит.
Власти ОАЭ предлагают всем желающим гражданам и резидентам страны привиться бесплатно вакциной Sinopharm. Как сообщает Financial Times, вакцина уже доступна в больницах и специально открытых для этого медицинских центрах.
Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm была протестирована в ОАЭ на 31 тыс. добровольцев и показала 86-процентную эффективность.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:45

  холява написав:...стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться.
Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)

"Закусывай, Гаврилыч! А то сгоришь." 8)
https://www.youtube.com/watch?v=lQ68yMlS9wI
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:46

  antey1969 написав:
  холява написав:
Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .

Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)

Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?

4 дня , подозреваю повторно
холява
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:50

  Lady_N написав:Интересно, почему медики не хотят идти работать в больницу с хорошими условиями и за тройную ставку :roll:


Может потому, что тройная ставка только "в газетах" ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:50

  detroytred написав:
Как частный случай.
Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача.


Как ФОП-ы что ли?
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