detroytred написав: Как частный случай. Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают. Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают. В стационаре бы пахали, как ломовые лошади.
А кто им платит? Пациенты или семейный врач из своего кармана?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия. -------- Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам...
Вот просто интересно наблюдать за двойными подходами. Что- то с логикой не так. То ли у меня, то ли у других. С одной стороны, платные прививки контрабандной вакциной чиновниками - повод для скандала и требований об отставке. С другой стороны, отказ прививаться других чиновников (в т.ч. топов фармкомпаний) официальной вакциной вне очереди - свидетельство недоработанности вакцины.
холява написав: Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха ! Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом (никогда не думал , что меня коснется !)
Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?
4 дня , подозреваю повторно
Добрый день, ув.Холява! Если повторно, то что помогло в прошлый раз? Анализы крови уже сделали? Я бы начала именно с них. Держитесь, все будет хорошо!