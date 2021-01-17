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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2629263026312632

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:52

  ЛАД написав:
  justit написав:
  ЛАД написав:2. С каких пор страна.юа - "Ворожий сайт"?


Хіба це Вам невідоме?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.ua

Спасибо, не знал.
Хотя определения украинской Вики у меня достаточно часто вызывают сомнения.


Ну, возможно в украинской Вики преувеличивают, а в англоязычной про такой сайт и знать не должны.
Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.
Сейчас не читаю "советских газет"
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:55

  detroytred написав: Как частный случай.
Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают.
Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают.
В стационаре бы пахали, как ломовые лошади.

А кто им платит? Пациенты или семейный врач из своего кармана? 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:00

  justit написав:
  detroytred написав:
Как частный случай.
Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача.


Как ФОП-ы что ли?

Скорее так. Врач предлагает больному частную услугу. Больной платит налом сестре по повышенной ставке за риск работать с ковидником. Врач имеет процент.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:03

  edvardd написав:
  Lady_N написав:
  edvardd написав:--------
Lady_N

Вакцины до Украины пока так и не добрались, а те, что готовится закупать наше правительство, у врачей не вызывают большого доверия.
--------
Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам...


Как интересно :!: А можно подробнее об этом :?:

эту тему покрутите:
https://nv.ua/ukraine/politics/sluhi-o- ... 34303.html
...

Вот просто интересно наблюдать за двойными подходами. Что- то с логикой не так. То ли у меня, то ли у других.
С одной стороны, платные прививки контрабандной вакциной чиновниками - повод для скандала и требований об отставке.
С другой стороны, отказ прививаться других чиновников (в т.ч. топов фармкомпаний) официальной вакциной вне очереди - свидетельство недоработанности вакцины.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:10

Удалено
Все есть тут
http://t.me/Koronobesie
Востаннє редагувалось andrein в Пон 18 січ, 2021 14:31, всього редагувалось 2 разів.
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:19

  холява написав:
  antey1969 написав:
  холява написав:
Привет , Уважаемый Мизантроп !
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Предложений искупаться на Крещение много ,даже от прокуратуры .....стоит дилемма сдохнуть сразу или помучаться .

Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)

Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?

4 дня , подозреваю повторно

Водка, прокуратура, прорубь и веревка - все НАХ. Звони семейному врачу. Выздоравливай.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:25

  edvardd написав:Вакцины добрались, но государство начало за это больно бить по рукам...


Как интересно :!: А можно подробнее об этом :?:[/quote]
эту тему покрутите:
https://nv.ua/ukraine/politics/sluhi-o- ... 34303.html

Степанова давит жаба, что коммерсанты его опередили :mrgreen:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:35

  холява написав:
  antey1969 написав:
  холява написав:
Короче ........38,5 ни вкуса ни запаха !
Друзья подсказывают , что надо испробовать традиционно украинские методы ," скаженна водка " с перцем или сдаться в больницу ....с кислородом
(никогда не думал , что меня коснется !)

Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?

4 дня , подозреваю повторно


Добрый день, ув.Холява!
Если повторно, то что помогло в прошлый раз? Анализы крови уже сделали? Я бы начала именно с них. Держитесь, все будет хорошо!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:53

  justit написав:
Как ФОП-ы что ли?


Как ТОВ! Ну какие ФОП-ы, только черный нал, с откатом врачу. Это же элементарно.
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