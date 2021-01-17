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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2631263226332634>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:23

  Starikan написав:
  detroytred написав: Как частный случай.
Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают.
Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают.
В стационаре бы пахали, как ломовые лошади.

А кто им платит? Пациенты или семейный врач из своего кармана? 8)

Конечно пациенты.
Ещё и ноги готовы целовать.

Врач даёт официальных медсестр, которые реально загружены и реально никак не могут помочь.

И исключительно по доброте своей души даёт тлф этих безработных медсестр.
Не имея с этого ни копейки!!!!!!!!!!!
Исключительно в виде доброты душевной и желания помочь больному.

Ну а потом сами больные звонят, падают в ноги и умоляют капать-колоть. Вплоть за очень неприличные(( (то есть огромные деньги - от 700 грн. и выше только один флакон прокапать).

Естественно, что всё неофициально.
Но нужно быть редкой скотиной и сволочью, чтобы иметь хоть малейшие претензии или сдать этих медсестер, которые идут на неймоверные риски, капая-коля диабетиков и пр. с Ковидом на дому.
Ведь они могут в любой момент окочуриться...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:24

  vetka написав:Как ТОВ! Ну какие ФОП-ы, только черный нал, с откатом врачу. Это же элементарно.


Ну да.
Все хотят обмануть, а когда обманывают их - то майдан :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:26

  detroytred написав:Исключительно в виде доброты душевной и желания помочь больному.

Ну а потом сами больные звонят, падают в ноги и умоляют капать-колоть. Вплоть за очень неприличные(( (то есть огромные деньги - от 700 грн. и выше только один флакон прокапать).


Вот это да!
Если прочесть без контекста, то первое, что приходит в голову - пациентам колят героин :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:28

  justit написав:
  vetka написав:Как ТОВ! Ну какие ФОП-ы, только черный нал, с откатом врачу. Это же элементарно.


Ну да.
Все хотят обмануть, а когда обманывают их - то майдан :mrgreen:

Как говорил Каневский - это уже совсем другая история :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:30

  vetka написав:
  justit написав: Как ФОП-ы что ли?
Как ТОВ! Ну какие ФОП-ы, только черный нал, с откатом врачу. Это же элементарно.

Поэтому медицина должна быть платной (со страховкой, разумеется).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:31

  justit написав:
  detroytred написав:Исключительно в виде доброты душевной и желания помочь больному.

Ну а потом сами больные звонят, падают в ноги и умоляют капать-колоть. Вплоть за очень неприличные(( (то есть огромные деньги - от 700 грн. и выше только один флакон прокапать).


Вот это да!
Если прочесть без контекста, то первое, что приходит в голову - пациентам колят героин :mrgreen:

Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.
https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/
Востаннє редагувалось vetka в Пон 18 січ, 2021 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:32

  Starikan написав:
  vetka написав:
  justit написав: Как ФОП-ы что ли?
Как ТОВ! Ну какие ФОП-ы, только черный нал, с откатом врачу. Это же элементарно.

Поэтому медицина должна быть платной (со страховкой, разумеется).

Ну пока готовы нанимать за черный нал, столько не будет страховой медицины.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:36

  Starikan написав:Поэтому медицина должна быть платной (со страховкой, разумеется).


При теперешнем мировоззрении большинства (антитарифные протесты к примеру) - это просто нереально. :(
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.
https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/


Возможно это тариф для обычных случаев, для ковидников могут быть надбавки.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:44

  vetka написав:
  justit написав:
  detroytred написав:Исключительно в виде доброты душевной и желания помочь больному.

Ну а потом сами больные звонят, падают в ноги и умоляют капать-колоть. Вплоть за очень неприличные(( (то есть огромные деньги - от 700 грн. и выше только один флакон прокапать).


Вот это да!
Если прочесть без контекста, то первое, что приходит в голову - пациентам колят героин :mrgreen:

Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.
https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/

Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.
В типичном случае 200 грн.

Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.
Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.
detroytred
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