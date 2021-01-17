detroytred написав: Как частный случай. Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают. Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают. В стационаре бы пахали, как ломовые лошади.
А кто им платит? Пациенты или семейный врач из своего кармана?
Конечно пациенты. Ещё и ноги готовы целовать.
Врач даёт официальных медсестр, которые реально загружены и реально никак не могут помочь.
И исключительно по доброте своей души даёт тлф этих безработных медсестр. Не имея с этого ни копейки!!!!!!!!!!! Исключительно в виде доброты душевной и желания помочь больному.
Ну а потом сами больные звонят, падают в ноги и умоляют капать-колоть. Вплоть за очень неприличные(( (то есть огромные деньги - от 700 грн. и выше только один флакон прокапать).
Естественно, что всё неофициально. Но нужно быть редкой скотиной и сволочью, чтобы иметь хоть малейшие претензии или сдать этих медсестер, которые идут на неймоверные риски, капая-коля диабетиков и пр. с Ковидом на дому. Ведь они могут в любой момент окочуриться...
Как ТОВ! Ну какие ФОП-ы, только черный нал, с откатом врачу. Это же элементарно.
Поэтому медицина должна быть платной (со страховкой, разумеется).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
detroytred написав:Исключительно в виде доброты душевной и желания помочь больному.
Ну а потом сами больные звонят, падают в ноги и умоляют капать-колоть. Вплоть за очень неприличные(( (то есть огромные деньги - от 700 грн. и выше только один флакон прокапать).
Вот это да! Если прочесть без контекста, то первое, что приходит в голову - пациентам колят героин
Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать. https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/
Востаннє редагувалось vetka в Пон 18 січ, 2021 15:33, всього редагувалось 1 раз.
vetka написав:Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать. https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/
Возможно это тариф для обычных случаев, для ковидников могут быть надбавки.
detroytred написав:Исключительно в виде доброты душевной и желания помочь больному.
Ну а потом сами больные звонят, падают в ноги и умоляют капать-колоть. Вплоть за очень неприличные(( (то есть огромные деньги - от 700 грн. и выше только один флакон прокапать).
Вот это да! Если прочесть без контекста, то первое, что приходит в голову - пациентам колят героин
Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать. https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/
Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить. В типичном случае 200 грн.
Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне. Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.