Додано: Пон 18 січ, 2021 15:23

Starikan написав: detroytred написав: Как частный случай.

Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают.

Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают.

В стационаре бы пахали, как ломовые лошади. Как частный случай.Одноклассница медсестра с подругой уволились с ковидной больницы. Сейчас работают по заказам от семейного врача. Утром-вечером пробежались по месту (1-2 пациента), прокапали-прокололи ... и пока о работе даже не думают.Спрос офигенный, выбирают получше и поудобнее (чтоб от квартиры максимум 10 мин. пешком), остальным отказывают.В стационаре бы пахали, как ломовые лошади.

А кто им платит? Пациенты или семейный врач из своего кармана? А кто им платит? Пациенты или семейный врач из своего кармана?

Конечно пациенты.Ещё и ноги готовы целовать.Врач даёт официальных медсестр, которые реально загружены и реально никак не могут помочь.И исключительно по доброте своей души даёт тлф этих безработных медсестр.Не имея с этого ни копейки!!!!!!!!!!!Исключительно в виде доброты душевной и желания помочь больному.Ну а потом сами больные звонят, падают в ноги и умоляют капать-колоть. Вплоть за очень неприличные(( (то есть огромные деньги - от 700 грн. и выше только один флакон прокапать).Естественно, что всё неофициально.Но нужно быть редкой скотиной и сволочью, чтобы иметь хоть малейшие претензии или сдать этих медсестер, которые идут на неймоверные риски, капая-коля диабетиков и пр. с Ковидом на дому.Ведь они могут в любой момент окочуриться...