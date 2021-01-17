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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2631263226332634 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Пон 18 січ, 2021 15:45 freeze написав: vetka написав: Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.

https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/ Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.



Возможно это тариф для обычных случаев, для ковидников могут быть надбавки. Возможно это тариф для обычных случаев, для ковидников могут быть надбавки.

Ну не знаю. Капельницу поставил в маске и отошел от больного. Хотя, если реально есть желающие ставить капельницы по 700 грн - пусть нелегальные медсестры рубят бабло, да только и ответственности никакой не несут, не дай бог, какие последствия. Ну не знаю. Капельницу поставил в маске и отошел от больного. Хотя, если реально есть желающие ставить капельницы по 700 грн - пусть нелегальные медсестры рубят бабло, да только и ответственности никакой не несут, не дай бог, какие последствия. vetka Повідомлень: 6817 З нами з: 04.03.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 15:47 detroytred написав:

Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.

В типичном случае 200 грн.



Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.

Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных. Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.В типичном случае 200 грн.Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.

Да мне как-то все равно. Укол могу сама сделать, капельницы умеет ставить подруга из соседнего дома. Да мне как-то все равно. Укол могу сама сделать, капельницы умеет ставить подруга из соседнего дома. vetka Повідомлень: 6817 З нами з: 04.03.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 15:54 justit написав: ......

Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.

Сейчас не читаю "советских газет" ......Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.Сейчас не читаю "советских газет"

Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора. Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора. ЛАД 2 Повідомлень: 18221 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4353 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 15:56 Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A edvardd

Повідомлень: 6444 З нами з: 20.11.08 Подякував: 105 раз. Подякували: 1605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 15:59 detroytred написав: vetka написав:

Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.

https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/ Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.

Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.

В типичном случае 200 грн.



Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.

Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных. Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.В типичном случае 200 грн.Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.



В прошлом году была необходимость в капельницах. Обратилась к первой попавшейся на глаза медсестре в поликлинике по месту жительства. Она послала к старшей за устным разрешением. После одобрямс мне все устроили в манипуляционной, не спросили ни карточку, ни паспорт. Цена вопроса - сколько дадите. Заплатила каждый раз по 100 грн за капельницу - никто не расстроился. В прошлом году была необходимость в капельницах. Обратилась к первой попавшейся на глаза медсестре в поликлинике по месту жительства. Она послала к старшей за устным разрешением. После одобрямс мне все устроили в манипуляционной, не спросили ни карточку, ни паспорт. Цена вопроса - сколько дадите. Заплатила каждый раз по 100 грн за капельницу - никто не расстроился. fler

Повідомлень: 1547 З нами з: 07.08.09 Подякував: 436 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 16:01 edvardd написав: .....

Почти треть выздоровевших пациентов с Covid повторно госпитализируются в течении пяти месяцев, и каждый восьмой умирает от осложнений, связанных с Covid. .....Почти треть выздоровевших пациентов с Covid повторно госпитализируются в течении пяти месяцев, и каждый восьмой умирает от осложнений, связанных с Covid.

На всякий случай повторю вопрос. Откуда такие данные?

При таких цифрах из 90 млн переболевших в мире должно быть 30 млн повторных и 11-12 млн умерших. На всякий случай повторю вопрос.При таких цифрах из 90 млн переболевших в мире должно быть 30 млн повторных и 11-12 млн умерших. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 січ, 2021 16:15, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18221 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4353 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 16:11 На самом деле аппараты ИВЛ и отправляют к праотцам ковидников.

Это так, на всякий случай.

andrein

Повідомлень: 1063 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 16:11 fler написав: detroytred написав: vetka написав:

Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.

https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/ Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.

Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.

В типичном случае 200 грн.



Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.

Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных. Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.В типичном случае 200 грн.Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.



В прошлом году была необходимость в капельницах. Обратилась к первой попавшейся на глаза медсестре в поликлинике по месту жительства. Она послала к старшей за устным разрешением. После одобрямс мне все устроили в манипуляционной, не спросили ни карточку, ни паспорт. Цена вопроса - сколько дадите. Заплатила каждый раз по 100 грн за капельницу - никто не расстроился. В прошлом году была необходимость в капельницах. Обратилась к первой попавшейся на глаза медсестре в поликлинике по месту жительства. Она послала к старшей за устным разрешением. После одобрямс мне все устроили в манипуляционной, не спросили ни карточку, ни паспорт. Цена вопроса - сколько дадите. Заплатила каждый раз по 100 грн за капельницу - никто не расстроился.

Разные плоскости.



Ковид. Риски для самой нелегальной медсестры, а вдруг что-то случится, это ж не просто кровь после запоя почистить.

На дому. С 39 никуда не пойдешь.



Поэтому лично я дал ещё сверху 2 тыс. премиальных помимо оплаты и устных благодарностей. За то, что согласилась помочь, когда обратился.



Все довольны.

Ну а уж как ковыряют вены даже в стационарах, казалось бы ежедневно делающие внутривенные, некоторые медсестры хорошо знаю. Не нужно проверять, а сразу имеешь гарантированное качество. Разные плоскости.Ковид. Риски для самой нелегальной медсестры, а вдруг что-то случится, это ж не просто кровь после запоя почистить.На дому. С 39 никуда не пойдешь.Поэтому лично я дал ещё сверху 2 тыс. премиальных помимо оплаты и устных благодарностей. За то, что согласилась помочь, когда обратился.Все довольны.Ну а уж как ковыряют вены даже в стационарах, казалось бы ежедневно делающие внутривенные, некоторые медсестры хорошо знаю. Не нужно проверять, а сразу имеешь гарантированное качество. detroytred

Повідомлень: 23637 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3201 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2631263226332634 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 15 січ, 2021 23:58