vetka написав:Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать. https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/
Возможно это тариф для обычных случаев, для ковидников могут быть надбавки.
Ну не знаю. Капельницу поставил в маске и отошел от больного. Хотя, если реально есть желающие ставить капельницы по 700 грн - пусть нелегальные медсестры рубят бабло, да только и ответственности никакой не несут, не дай бог, какие последствия.
justit написав:...... Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала. Сейчас не читаю "советских газет"
Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора.
Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A
vetka написав: Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать. https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/
Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить. В типичном случае 200 грн.
Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне. Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.
В прошлом году была необходимость в капельницах. Обратилась к первой попавшейся на глаза медсестре в поликлинике по месту жительства. Она послала к старшей за устным разрешением. После одобрямс мне все устроили в манипуляционной, не спросили ни карточку, ни паспорт. Цена вопроса - сколько дадите. Заплатила каждый раз по 100 грн за капельницу - никто не расстроился.
vetka написав: Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать. https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/
Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить. В типичном случае 200 грн.
Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне. Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.
В прошлом году была необходимость в капельницах. Обратилась к первой попавшейся на глаза медсестре в поликлинике по месту жительства. Она послала к старшей за устным разрешением. После одобрямс мне все устроили в манипуляционной, не спросили ни карточку, ни паспорт. Цена вопроса - сколько дадите. Заплатила каждый раз по 100 грн за капельницу - никто не расстроился.
Разные плоскости.
Ковид. Риски для самой нелегальной медсестры, а вдруг что-то случится, это ж не просто кровь после запоя почистить. На дому. С 39 никуда не пойдешь.
Поэтому лично я дал ещё сверху 2 тыс. премиальных помимо оплаты и устных благодарностей. За то, что согласилась помочь, когда обратился.
Все довольны. Ну а уж как ковыряют вены даже в стационарах, казалось бы ежедневно делающие внутривенные, некоторые медсестры хорошо знаю. Не нужно проверять, а сразу имеешь гарантированное качество.