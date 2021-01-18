RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2632263326342635>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:45

  freeze написав:
vetka написав:Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.
https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/


Возможно это тариф для обычных случаев, для ковидников могут быть надбавки.

Ну не знаю. Капельницу поставил в маске и отошел от больного. Хотя, если реально есть желающие ставить капельницы по 700 грн - пусть нелегальные медсестры рубят бабло, да только и ответственности никакой не несут, не дай бог, какие последствия.
vetka
 
Повідомлень: 6817
З нами з: 04.03.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:47

  detroytred написав:
Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.
В типичном случае 200 грн.

Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.
Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.

Да мне как-то все равно. Укол могу сама сделать, капельницы умеет ставить подруга из соседнего дома.
vetka
 
Повідомлень: 6817
З нами з: 04.03.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:54

  justit написав:......
Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.
Сейчас не читаю "советских газет"

Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4660 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:56

Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 20.11.08
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:59

  detroytred написав:
  vetka написав:
Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.
https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/

Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.
В типичном случае 200 грн.

Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.
Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.


В прошлом году была необходимость в капельницах. Обратилась к первой попавшейся на глаза медсестре в поликлинике по месту жительства. Она послала к старшей за устным разрешением. После одобрямс мне все устроили в манипуляционной, не спросили ни карточку, ни паспорт. Цена вопроса - сколько дадите. Заплатила каждый раз по 100 грн за капельницу - никто не расстроился.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 07.08.09
Подякував: 436 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:01

  edvardd написав:.....
Почти треть выздоровевших пациентов с Covid повторно госпитализируются в течении пяти месяцев, и каждый восьмой умирает от осложнений, связанных с Covid.

На всякий случай повторю вопрос.Откуда такие данные?
При таких цифрах из 90 млн переболевших в мире должно быть 30 млн повторных и 11-12 млн умерших.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 січ, 2021 16:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4660 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:11

На самом деле аппараты ИВЛ и отправляют к праотцам ковидников.
Это так, на всякий случай.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:11

  fler написав:
  detroytred написав:
  vetka написав:
Очень преувеличено по 700 грн за капельницу, либо уж богатые больные, тогда не понимаю, смысл нанимать подпольную медсестру, если есть деньги, то можно из частной клиники вызвать.
https://medhelp.kiev.ua/ukoly-kapelnitsy/

Конечно 700 это исключения. Когда и богатые, и очень нужно. К тому же сами предлагают столько платить.
В типичном случае 200 грн.

Но поверьте на слово именно эти подпольные делают на высшем уровне.
Чем лотерея кто тебе будет капать из официальных.


В прошлом году была необходимость в капельницах. Обратилась к первой попавшейся на глаза медсестре в поликлинике по месту жительства. Она послала к старшей за устным разрешением. После одобрямс мне все устроили в манипуляционной, не спросили ни карточку, ни паспорт. Цена вопроса - сколько дадите. Заплатила каждый раз по 100 грн за капельницу - никто не расстроился.

Разные плоскости.

Ковид. Риски для самой нелегальной медсестры, а вдруг что-то случится, это ж не просто кровь после запоя почистить.
На дому. С 39 никуда не пойдешь.

Поэтому лично я дал ещё сверху 2 тыс. премиальных помимо оплаты и устных благодарностей. За то, что согласилась помочь, когда обратился.

Все довольны.
Ну а уж как ковыряют вены даже в стационарах, казалось бы ежедневно делающие внутривенные, некоторые медсестры хорошо знаю. Не нужно проверять, а сразу имеешь гарантированное качество.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23638
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 3201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:59

andrein
viewtopic.php?p=5149320#p5149320 - по ссылке на Ютьюб достаточно примитивный пророссийской комментарий не особо грамотного "журналиста" и "врача", ни одного дня врачом не проработавшего.
Заодно антиамериканский и антиесовский (в частности, антифранцузской и антианглийский).
Бедная Италия, всё её обижают кроме России! Если бы не ЕС и США, Италия была бы Эльдорадо! :) Очень понравилась "афро-арабская французская республика".
Говорится о 13 врачах, лишенных лицензии, и ни слова о том, за что.
Всё же очень интересно, сколько Вам лет. Если больше 20, то грустно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4660 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:04

  ЛАД написав:andrein
viewtopic.php?p=5149320#p5149320 - по ссылке на Ютьюб достаточно примитивный пророссийской комментарий не особо грамотного "журналиста" и "врача", ни одного дня врачом не проработавшего.
Заодно антиамериканский и антиесовский (в частности, антифранцузской и антианглийский).
Бедная Италия, всё её обижают кроме России! Если бы не ЕС и США, Италия была бы Эльдорадо! :) Очень понравилась "афро-арабская французская республика".
Говорится о 13 врачах, лишенных лицензии, и ни слова о том, за что.
Всё же очень интересно, сколько Вам лет. Если больше 20, то грустно.

Но почему тогда из-под аппаратов ИВЛ живым остаётся только каждый шестой ?
Очень странная медицина.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2632263326342635>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7355 1720976
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9211)
18.01.2021 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.