ЛАД написав:andrein viewtopic.php?p=5149320#p5149320 - по ссылке на Ютьюб достаточно примитивный пророссийской комментарий не особо грамотного "журналиста" и "врача", ни одного дня врачом не проработавшего. Заодно антиамериканский и антиесовский (в частности, антифранцузской и антианглийский). Бедная Италия, всё её обижают кроме России! Если бы не ЕС и США, Италия была бы Эльдорадо! Очень понравилась "афро-арабская французская республика". Говорится о 13 врачах, лишенных лицензии, и ни слова о том, за что. Всё же очень интересно, сколько Вам лет. Если больше 20, то грустно.
Но почему тогда из-под аппаратов ИВЛ живым остаётся только каждый шестой ? Очень странная медицина.
Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких. тоже самое с операциями, например, при раке поджелудочной железы, там еще меньше, чем каждый шестой выживает, но делают, иногда же помогает.
edvardd написав:Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A
Какие вакцины? Зачем? Я вообще не понимаю людей, которые в них верят. Надо верить в свой иммунитет!! Не собираюсь вакцинироваться даже если не я, а мне заплатят за это. Любая вакцина это эксперимент над своим организмом. Ну я понимаю, если в 90 лет, особо терять уже нечего, можно рискнуть и провакцинироваться. Не верю НИКАКИМ вакцинам!! Верю своему организму и своему иммунитету. А кому нравится рос.рулетка, тот пусть вакцинируется, или сейчас или там через 2 года.
freeze написав:Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких.
Скорей всего умирают не от поражения лёгких, а от закупорки тромбами вен и лёгочных артерий. А при тромбозе кислород противопоказан. Поэтому и смертность такая. Человек не может дышать от того что кровь не переносит нормально кислород, а думают, что виноваты лёгкие. Вместо того , чтобы вводить антикоагулянты, людей садят на ИВЛ с 85% вероятностью отправиться на небеса.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 18 січ, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких.
Скорей всего умирают не от поражения лёгких, а от закупорки тромбами вен и лёгочных артерий. А при тромбозе кислород противопоказан. Поэтому и смертность такая.
Собственно я тоже самое написал только другими словами. Умирают чаще всего от поражения лёгких, вызванным тромбозом мелких капилляров легочной системы. Поскольку часть лёгких перестаёт функционировать, то через оставшуюся часть легких пытаются максимально насытить организм кислородом. Если это не сделать наступает критическая гипоксия.
edvardd написав:Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A
Какие вакцины? Зачем? Я вообще не понимаю людей, которые в них верят. Надо верить в свой иммунитет!! Не собираюсь вакцинироваться даже если не я, а мне заплатят за это. Любая вакцина это эксперимент над своим организмом. Ну я понимаю, если в 90 лет, особо терять уже нечего, можно рискнуть и провакцинироваться. Не верю НИКАКИМ вакцинам!! Верю своему организму и своему иммунитету. А кому нравится рос.рулетка, тот пусть вакцинируется, или сейчас или там через 2 года.
в свой иммунитет от кори, чумы, оспы, малярии, холеры, бешенства Вы тоже верите? Ваше право, верьте и дальше. Насчёт русской рулетки понравилось. Играйте и дальше без вакцин.
freeze Вы пытаетесь что-то объяснять Андрейке. Человек, как я понимаю, практически ничего не знает о медицине, но считает, что послушав студентку, окончившую сеченовский институт, во всём разобрался (кстати, она очень мало говорила об ИВЛ). И главный аргумент - неправильные протоколы лечения в Италии весной прошлого года. Просто интересно, откуда тогда могли быть "правильные" протоколы лечения нового заболевания, о котором практически ничего не было известно. Полуграмотность в сочетании с уверенностью даёт удивительные результаты.