Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2632263326342635 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Пон 18 січ, 2021 17:08 andrein написав: ЛАД написав: andrein

- по ссылке на Ютьюб достаточно примитивный пророссийской комментарий не особо грамотного "журналиста" и "врача", ни одного дня врачом не проработавшего.

Заодно антиамериканский и антиесовский (в частности, антифранцузской и антианглийский).

Бедная Италия, всё её обижают кроме России! Если бы не ЕС и США, Италия была бы Эльдорадо! Очень понравилась "афро-арабская французская республика".

Говорится о 13 врачах, лишенных лицензии, и ни слова о том, за что.

Всё же очень интересно, сколько Вам лет. Если больше 20, то грустно. viewtopic.php?p=5149320#p5149320 - по ссылке на Ютьюб достаточно примитивный пророссийской комментарий не особо грамотного "журналиста" и "врача", ни одного дня врачом не проработавшего.Заодно антиамериканский и антиесовский (в частности, антифранцузской и антианглийский).Бедная Италия, всё её обижают кроме России! Если бы не ЕС и США, Италия была бы Эльдорадо!Очень понравилась "афро-арабская французская республика".Говорится о 13 врачах, лишенных лицензии, и ни слова о том, за что.Всё же очень интересно, сколько Вам лет. Если больше 20, то грустно.

Но почему тогда из-под аппаратов ИВЛ живым остаётся только каждый шестой ?

Очень странная медицина. Но почему тогда из-под аппаратов ИВЛ живым остаётся только каждый шестой ?Очень странная медицина.



Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких.

тоже самое с операциями, например, при раке поджелудочной железы, там еще меньше, чем каждый шестой выживает, но делают, иногда же помогает. Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких.тоже самое с операциями, например, при раке поджелудочной железы, там еще меньше, чем каждый шестой выживает, но делают, иногда же помогает. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19961 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4773 раз. Подякували: 7491 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 17:09 edvardd написав: Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A Какие вакцины? Зачем? Я вообще не понимаю людей, которые в них верят. Надо верить в свой иммунитет!! Не собираюсь вакцинироваться даже если не я, а мне заплатят за это. Любая вакцина это эксперимент над своим организмом. Ну я понимаю, если в 90 лет, особо терять уже нечего, можно рискнуть и провакцинироваться. Не верю НИКАКИМ вакцинам!! Верю своему организму и своему иммунитету. А кому нравится рос.рулетка, тот пусть вакцинируется, или сейчас или там через 2 года. Какие вакцины? Зачем? Я вообще не понимаю людей, которые в них верят. Надо верить в свой иммунитет!! Не собираюсь вакцинироваться даже если не я, а мне заплатят за это. Любая вакцина это эксперимент над своим организмом. Ну я понимаю, если в 90 лет, особо терять уже нечего, можно рискнуть и провакцинироваться. Не верю НИКАКИМ вакцинам!! Верю своему организму и своему иммунитету. А кому нравится рос.рулетка, тот пусть вакцинируется, или сейчас или там через 2 года. fin Повідомлень: 397 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 17:18 freeze написав: Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких.

Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких.

Скорей всего умирают не от поражения лёгких, а от закупорки тромбами вен и лёгочных артерий. А при тромбозе кислород противопоказан. Поэтому и смертность такая.

Человек не может дышать от того что кровь не переносит нормально кислород, а думают, что виноваты лёгкие.

Вместо того , чтобы вводить антикоагулянты, людей садят на ИВЛ с 85% вероятностью отправиться на небеса. Скорей всего умирают не от поражения лёгких, а от закупорки тромбами вен и лёгочных артерий. А при тромбозе кислород противопоказан. Поэтому и смертность такая.Человек не может дышать от того что кровь не переносит нормально кислород, а думают, что виноваты лёгкие.Вместо того , чтобы вводить антикоагулянты, людей садят на ИВЛ с 85% вероятностью отправиться на небеса. Востаннє редагувалось andrein в Пон 18 січ, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз. andrein

Повідомлень: 1065 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 17:20 andrein написав: freeze написав: Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких.

Под ИВЛ попадают уже критические больные с критическим поражением легких.

Скорей всего умирают не от поражения лёгких, а от закупорки тромбами вен и лёгочных артерий. А при тромбозе кислород противопоказан. Поэтому и смертность такая. Скорей всего умирают не от поражения лёгких, а от закупорки тромбами вен и лёгочных артерий. А при тромбозе кислород противопоказан. Поэтому и смертность такая.



Собственно я тоже самое написал только другими словами. Умирают чаще всего от поражения лёгких, вызванным тромбозом мелких капилляров легочной системы.

Поскольку часть лёгких перестаёт функционировать, то через оставшуюся часть легких пытаются максимально насытить организм кислородом. Если это не сделать наступает критическая гипоксия. Собственно я тоже самое написал только другими словами. Умирают чаще всего от поражения лёгких, вызванным тромбозом мелких капилляров легочной системы.Поскольку часть лёгких перестаёт функционировать, то через оставшуюся часть легких пытаются максимально насытить организм кислородом. Если это не сделать наступает критическая гипоксия. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19961 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4773 раз. Подякували: 7491 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 17:51 fin написав: edvardd написав: Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A Какие вакцины? Зачем? Я вообще не понимаю людей, которые в них верят. Надо верить в свой иммунитет!! Не собираюсь вакцинироваться даже если не я, а мне заплатят за это. Любая вакцина это эксперимент над своим организмом. Ну я понимаю, если в 90 лет, особо терять уже нечего, можно рискнуть и провакцинироваться. Не верю НИКАКИМ вакцинам!! Верю своему организму и своему иммунитету. А кому нравится рос.рулетка, тот пусть вакцинируется, или сейчас или там через 2 года. Какие вакцины? Зачем? Я вообще не понимаю людей, которые в них верят. Надо верить в свой иммунитет!! Не собираюсь вакцинироваться даже если не я, а мне заплатят за это. Любая вакцина это эксперимент над своим организмом. Ну я понимаю, если в 90 лет, особо терять уже нечего, можно рискнуть и провакцинироваться. Не верю НИКАКИМ вакцинам!! Верю своему организму и своему иммунитету. А кому нравится рос.рулетка, тот пусть вакцинируется, или сейчас или там через 2 года. в свой иммунитет от кори, чумы, оспы, малярии, холеры, бешенства Вы тоже верите?

Ваше право, верьте и дальше.

Насчёт русской рулетки понравилось. Играйте и дальше без вакцин. в свой иммунитет от кори, чумы, оспы, малярии, холеры, бешенства Вы тоже верите?Ваше право, верьте и дальше.Насчёт русской рулетки понравилось. Играйте и дальше без вакцин. ЛАД 2 Повідомлень: 18224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4353 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 17:59 freeze

Вы пытаетесь что-то объяснять Андрейке.

Человек, как я понимаю, практически ничего не знает о медицине, но считает, что послушав студентку, окончившую сеченовский институт, во всём разобрался (кстати, она очень мало говорила об ИВЛ). И главный аргумент - неправильные протоколы лечения в Италии весной прошлого года. Просто интересно, откуда тогда могли быть "правильные" протоколы лечения нового заболевания, о котором практически ничего не было известно.

Полуграмотность в сочетании с уверенностью даёт удивительные результаты. ЛАД 2 Повідомлень: 18224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4353 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2632263326342635 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 7 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 734 , 735 , 736

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7355 1720976

ЛОБ П'ят 15 січ, 2021 23:58