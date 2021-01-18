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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:11

  antey1969 написав:
  freeze написав:Шмыгаль заявил, что минздрав ведет переговоры о закупке аж шести разных вакцин.
Понятно, Спутник не считаем, получается что ведут переговоры с абсолютно всеми производителями, что сейчас на слуху и уже используются в каких-то странах.

Краткое содержание переговоров:
"Мы сами не местныЯ
Деньги украли, паспАрт пАтеряли
ПАдайте, кто сколько может
Христа ради..."


Вероятно именно так :lol: Иначе нормальным людям не понять, каким образом все страны уже успели договориться и закупить, а наш Степашка все еще мурку водит..
fler
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