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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:11
antey1969 написав: freeze написав:
Шмыгаль заявил, что минздрав ведет переговоры о закупке аж шести разных вакцин.
Понятно, Спутник не считаем, получается что ведут переговоры с абсолютно всеми производителями, что сейчас на слуху и уже используются в каких-то странах.
Краткое содержание переговоров:
"Мы сами не местныЯ
Деньги украли, паспАрт пАтеряли
ПАдайте, кто сколько может
Христа ради..."
Вероятно именно так
Иначе нормальным людям не понять, каким образом все страны уже успели договориться и закупить, а наш Степашка все еще мурку водит..
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