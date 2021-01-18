freeze написав:Шмыгаль заявил, что минздрав ведет переговоры о закупке аж шести разных вакцин. Понятно, Спутник не считаем, получается что ведут переговоры с абсолютно всеми производителями, что сейчас на слуху и уже используются в каких-то странах.
Краткое содержание переговоров: "Мы сами не местныЯ Деньги украли, паспАрт пАтеряли ПАдайте, кто сколько может Христа ради..."
Вероятно именно так Иначе нормальным людям не понять, каким образом все страны уже успели договориться и закупить, а наш Степашка все еще мурку водит..
Это уже не оперативная статистика Минюста, а официальная Госстата. 63438 оборвавшиеся жизни в этом году против 46986 в прошлом. В относительных величинах это +35%, хотя с учетом естественной убыли населения и динамика смертей должна была быть отрицательной.
Смертность на миллион человек, соответственно, увеличилась еще сильнее - c 1121 до 1524.
freeze написав:........ Честно говоря решил, что спорить с кем-то непродуктивно, потеря времени, но Андрей культурно спросил, я культурно поделился какими-то своими знаниями. Наверное, лучше нести знания добрым словом
Согласен. Вежливость у Андрея большой +. Ему бы ещё поменьше читать всяких блогеров-конспирологов-"разоблачителей". Просто уже сильно надоели.
vitaliy_berdinskikh написав:Цифры начала 2019 года показывают что это не что-то реально экстремальное.
Ноябрь vs январь - это абсолютно некорректное сравнение. Январь - пиковый сезон не только инфекционной смертности, но и сердечно-сосудистой. О природе последнего не буду, на ветке есть практикующие доктора, у которых можно уточнить, но факт остается фактом. Так что ноябрь можно сравнивать с каким угодно месяцем, но только не январем (и февралем)
zРадио написав:Ноябрь vs январь - это абсолютно некорректное сравнение.
Некоректно сравнивать всего два года. А сравнивать январь и ноябрь вполне корректно. Молодые вообще умирают независимо от времени года. Если намёк на пожилих то надо какую-то минимальную статистику показывающую существенный разрыв. У меня в семье статистика как раз наоборот - летом умерло больше дедушек-бабушке, дядек и тёток. Я ж не спешу на этой базе делать глобальные выводы.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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zРадио написав:Ноябрь vs январь - это абсолютно некорректное сравнение.
Некоректно сравнивать всего два года. А сравнивать январь и ноябрь вполне корректно. Молодые вообще умирают независимо от времени года. Если намёк на пожилих то надо какую-то минимальную статистику показывающую существенный разрыв. У меня в семье статистика как раз наоборот - летом умерло больше дедушек-бабушке, дядек и тёток. Я ж не спешу на этой базе делать глобальные выводы.
Ерунду вы написали - уж простите. Какое отношение имеет статистика Госстата к наблюдениям по одной семье? Вам недостаточно данных 2-х лет, чтобы убедиться в том, что ноябрь 2020-го - из ряда вон?
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы: 2018 - 50623; 2017 - 48332; 2016 - 49849; 2015 - 47087.
Как хорошо сами видите, величин, близких к 2020-му не было. И это несмотря на то, что население было выше, а значит и природная смертность должна была быть выше
ЛАД написав:zРадио Не могли бы немного разъяснить? По ссылке вижу другие цифры. И откуда график?
График напрягся и построил сам А данные по ссылке и не будут совпадать, поскольку требуют обработки - Госстат публикует смертность накопительным итогом. Поэтому я открыл соответствующие файлы за прошлые периоды, взял разницу, чтобы получить помесячную смертность, и для наглядности кинул значения на график
ЛАД написав:zРадио Не могли бы немного разъяснить?
График напрягся и построил сам А данные по ссылке и не будут совпадать, поскольку требуют обработки - Госстат публикует смертность накопительным итогом.
Ничего себе, конечно Но во многом это результаты работы нашего правительства. Здесь и безмозглый карантин с 12 марта, когда многие люди потеряли работу, еще для «удобства» остановили транспорт, и повышение коммуналки, и «улучшения» в медицине (когда с 12 марта отменили оказание ряда медуслуг и люди не смогли сделать операции и не только и вообще нехватка персонала, машин скорой и т.д. и т.п.). А сколько нервов все это стоило, в том числе родителям дистанционное образование школьников и сидение дома старикам - в магазин по очереди, в парк нельзя и т.д!