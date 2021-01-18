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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2634263526362637>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:11

  antey1969 написав:
  freeze написав:Шмыгаль заявил, что минздрав ведет переговоры о закупке аж шести разных вакцин.
Понятно, Спутник не считаем, получается что ведут переговоры с абсолютно всеми производителями, что сейчас на слуху и уже используются в каких-то странах.

Краткое содержание переговоров:
"Мы сами не местныЯ
Деньги украли, паспАрт пАтеряли
ПАдайте, кто сколько может
Христа ради..."


Вероятно именно так :lol: Иначе нормальным людям не понять, каким образом все страны уже успели договориться и закупить, а наш Степашка все еще мурку водит..
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:40

Смертность от всех причин в ноябре взлетела!

Это уже не оперативная статистика Минюста, а официальная Госстата. 63438 оборвавшиеся жизни в этом году против 46986 в прошлом. В относительных величинах это +35%, хотя с учетом естественной убыли населения и динамика смертей должна была быть отрицательной.

Смертность на миллион человек, соответственно, увеличилась еще сильнее - c 1121 до 1524.

Берегите себя и родных!

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/01/03.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цифры начала 2019 года показывают что это не что-то реально экстремальное.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:46

  freeze написав:........
Честно говоря решил, что спорить с кем-то непродуктивно, потеря времени, но Андрей культурно спросил, я культурно поделился какими-то своими знаниями. Наверное, лучше нести знания добрым словом :roll:

Согласен.
Вежливость у Андрея большой +.
Ему бы ещё поменьше читать всяких блогеров-конспирологов-"разоблачителей".
Просто уже сильно надоели.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:50

  vitaliy_berdinskikh написав:Цифры начала 2019 года показывают что это не что-то реально экстремальное.


Ноябрь vs январь - это абсолютно некорректное сравнение. Январь - пиковый сезон не только инфекционной смертности, но и сердечно-сосудистой. О природе последнего не буду, на ветке есть практикующие доктора, у которых можно уточнить, но факт остается фактом. Так что ноябрь можно сравнивать с каким угодно месяцем, но только не январем (и февралем)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Ноябрь vs январь - это абсолютно некорректное сравнение.
Некоректно сравнивать всего два года. А сравнивать январь и ноябрь вполне корректно. Молодые вообще умирают независимо от времени года. Если намёк на пожилих то надо какую-то минимальную статистику показывающую существенный разрыв. У меня в семье статистика как раз наоборот - летом умерло больше дедушек-бабушке, дядек и тёток. Я ж не спешу на этой базе делать глобальные выводы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:01

zРадио
Не могли бы немного разъяснить?
По ссылке вижу другие цифры.
И откуда график?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zРадио написав:Ноябрь vs январь - это абсолютно некорректное сравнение.
Некоректно сравнивать всего два года. А сравнивать январь и ноябрь вполне корректно. Молодые вообще умирают независимо от времени года. Если намёк на пожилих то надо какую-то минимальную статистику показывающую существенный разрыв. У меня в семье статистика как раз наоборот - летом умерло больше дедушек-бабушке, дядек и тёток. Я ж не спешу на этой базе делать глобальные выводы.


Ерунду вы написали - уж простите. Какое отношение имеет статистика Госстата к наблюдениям по одной семье? Вам недостаточно данных 2-х лет, чтобы убедиться в том, что ноябрь 2020-го - из ряда вон?

Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.

Как хорошо сами видите, величин, близких к 2020-му не было. И это несмотря на то, что население было выше, а значит и природная смертность должна была быть выше
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:12

  ЛАД написав:zРадио
Не могли бы немного разъяснить?
По ссылке вижу другие цифры.
И откуда график?


График напрягся и построил сам :D А данные по ссылке и не будут совпадать, поскольку требуют обработки - Госстат публикует смертность накопительным итогом. Поэтому я открыл соответствующие файлы за прошлые периоды, взял разницу, чтобы получить помесячную смертность, и для наглядности кинул значения на график
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:31

  zРадио написав:
  ЛАД написав:zРадио
Не могли бы немного разъяснить?


График напрягся и построил сам :D А данные по ссылке и не будут совпадать, поскольку требуют обработки - Госстат публикует смертность накопительным итогом.


Ничего себе, конечно :shock: Но во многом это результаты работы нашего правительства. Здесь и безмозглый карантин с 12 марта, когда многие люди потеряли работу, еще для «удобства» остановили транспорт, и повышение коммуналки, и «улучшения» в медицине (когда с 12 марта отменили оказание ряда медуслуг и люди не смогли сделать операции и не только и вообще нехватка персонала, машин скорой и т.д. и т.п.). А сколько нервов все это стоило, в том числе родителям дистанционное образование школьников и сидение дома старикам - в магазин по очереди, в парк нельзя и т.д!
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