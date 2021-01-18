По оценкам ООН в 2050г в Украине будет сколько населения? 26млн?
Ну так идём по плану, "МВФ требует"
Если бы не ковид, население "оптимизировали" бы другим способом
Страна вымирает хоть с ковидом, хоть без. С этим никто не будет спорить?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:43
По оценкам ООН в 2050г в Украине будет сколько населения? 26млн?
Ну так идём по плану, "МВФ требует"
Если бы не ковид, население "оптимизировали" бы другим способом
Страна вымирает хоть с ковидом, хоть без. С этим никто не будет спорить?
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:46
Гдето читал или смотрел по тв, как один врач-вирусолог сказал, что очень большая часть людей просто по факту не могут заразиться этим вирусом, так как еще с детства имеют такой своеобразный врожденный иммунитет,что для ковида без шансов. Так почему у меня не может быть такой? А всякие жидкости(вакцинки) это лотерея.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:50
zРадио
Спасибо, понятно.
Смутило, что Вы не написали, что это помесячная смертность.
Общая смертность за год не так впечатляет, но тоже выросла. Хотя все последние годы падала.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А я писал что имеет? Можно эту цитату из моего сообщения где я говорю что статистика конкретно моей семьи это то на что можно опираться?
Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет говорит что смертность плавает в заметных пределах от года к году. Почему она не может точно так же плавать от года к году между месяцами и почему в ноябре всегда должны быть только низкая смертость, а в январе только высокая? Причем вывод делается не на базе хотя бы трех лет, а лишь на базе двух.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати нашел откуда Эдвард сегодня информацию взял
Специалисты по медицинской статистике под руководством Дэниела Аюбхани и профессора Камлеша Хунти из Лестерского центра диабета ретроспективно проанализировали и сравнили данные двух когорт: 47780 человек (средний возраст 65 лет, 55% мужчины), госпитализированных в больницы британского NHS по поводу COVID-19 и выписанных в период до 31 августа 2020 года, и контрольной группы с аналогичными демографическими и клиническими характеристиками. Исследователи сопоставили когорты по частоте повторных госпитализаций с любым диагнозом, смертности от всех причин. Среднее время наблюдения составило 140 дней для группы после ковида и 153 для контрольной группы.
В группе, перенесшей ковид, было зарегистрировано 29,4% повторных госпитализаций (или 766 на 1000 человек/лет) и 12,3% смертей (или 320 на 1000 человек/лет) - в 3,5 и 7,7 раз выше, чем в контрольной группе, соответственно.
Речь идёт не обо всех перенесших ковид, а только о пациентах, которым при ковиде понадобилась госпитализация (основным показанием для госпитализации с ковидом в Великобритании является дыхательная недостаточность). Тем не менее, данные шокируют: почти каждый третий пациент повторно попал в больницу в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида, каждый восьмой - умер в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида.
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