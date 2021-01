Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

По оценкам ООН в 2050г в Украине будет сколько населения? 26млн?

Ну так идём по плану, "МВФ требует"



Если бы не ковид, население "оптимизировали" бы другим способом



Страна вымирает хоть с ковидом, хоть без. С этим никто не будет спорить? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Ваше право, верьте и дальше.

Спасибо, понятно.

Смутило, что Вы не написали, что это помесячная смертность.

А я писал что имеет? Можно эту цитату из моего сообщения где я говорю что статистика конкретно моей семьи это то на что можно опираться? zРадио написав: Вам недостаточно данных 2-х лет, чтобы убедиться в том, что ноябрь 2020-го - из ряда вон? Вам недостаточно данных 2-х лет, чтобы убедиться в том, что ноябрь 2020-го - из ряда вон? Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет говорит что смертность плавает в заметных пределах от года к году. Почему она не может точно так же плавать от года к году между месяцами и почему в ноябре всегда должны быть только низкая смертость, а в январе только высокая? Причем вывод делается не на базе хотя бы трех лет, а лишь на базе двух. А я писал что имеет? Можно эту цитату из моего сообщения где я говорю что статистика конкретно моей семьи это то на что можно опираться?Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет говорит что смертность плавает в заметных пределах от года к году. Почему она не может точно так же плавать от года к году между месяцами и почему в ноябре всегда должны быть только низкая смертость, а в январе только высокая? Причем вывод делается не на базе хотя бы трех лет, а лишь на базе двух.

Специалисты по медицинской статистике под руководством Дэниела Аюбхани и профессора Камлеша Хунти из Лестерского центра диабета ретроспективно проанализировали и сравнили данные двух когорт: 47780 человек (средний возраст 65 лет, 55% мужчины), госпитализированных в больницы британского NHS по поводу COVID-19 и выписанных в период до 31 августа 2020 года, и контрольной группы с аналогичными демографическими и клиническими характеристиками. Исследователи сопоставили когорты по частоте повторных госпитализаций с любым диагнозом, смертности от всех причин. Среднее время наблюдения составило 140 дней для группы после ковида и 153 для контрольной группы.



В группе, перенесшей ковид, было зарегистрировано 29,4% повторных госпитализаций (или 766 на 1000 человек/лет) и 12,3% смертей (или 320 на 1000 человек/лет) - в 3,5 и 7,7 раз выше, чем в контрольной группе, соответственно.



Речь идёт не обо всех перенесших ковид, а только о пациентах, которым при ковиде понадобилась госпитализация (основным показанием для госпитализации с ковидом в Великобритании является дыхательная недостаточность). Тем не менее, данные шокируют: почти каждый третий пациент повторно попал в больницу в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида, каждый восьмой - умер в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида.

