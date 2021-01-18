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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2634263526362637

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:43

По оценкам ООН в 2050г в Украине будет сколько населения? 26млн?
Ну так идём по плану, "МВФ требует"

Если бы не ковид, население "оптимизировали" бы другим способом

Страна вымирает хоть с ковидом, хоть без. С этим никто не будет спорить?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:46

  ЛАД написав:
  fin написав:
  edvardd написав:Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A
Какие вакцины? Зачем? Я вообще не понимаю людей, которые в них верят. Надо верить в свой иммунитет!! Не собираюсь вакцинироваться даже если не я, а мне заплатят за это. Любая вакцина это эксперимент над своим организмом. Ну я понимаю, если в 90 лет, особо терять уже нечего, можно рискнуть и провакцинироваться. Не верю НИКАКИМ вакцинам!! Верю своему организму и своему иммунитету. А кому нравится рос.рулетка, тот пусть вакцинируется, или сейчас или там через 2 года.
в свой иммунитет от кори, чумы, оспы, малярии, холеры, бешенства Вы тоже верите?
Ваше право, верьте и дальше.
Насчёт русской рулетки понравилось. Играйте и дальше без вакцин.
Гдето читал или смотрел по тв, как один врач-вирусолог сказал, что очень большая часть людей просто по факту не могут заразиться этим вирусом, так как еще с детства имеют такой своеобразный врожденный иммунитет,что для ковида без шансов. Так почему у меня не может быть такой? А всякие жидкости(вакцинки) это лотерея.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:50

zРадио
Спасибо, понятно.
Смутило, что Вы не написали, что это помесячная смертность.
Общая смертность за год не так впечатляет, но тоже выросла. Хотя все последние годы падала.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Ерунду вы написали - уж простите. Какое отношение имеет статистика Госстата к наблюдениям по одной семье?

А я писал что имеет? Можно эту цитату из моего сообщения где я говорю что статистика конкретно моей семьи это то на что можно опираться?
  zРадио написав:Вам недостаточно данных 2-х лет, чтобы убедиться в том, что ноябрь 2020-го - из ряда вон?
Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет говорит что смертность плавает в заметных пределах от года к году. Почему она не может точно так же плавать от года к году между месяцами и почему в ноябре всегда должны быть только низкая смертость, а в январе только высокая? Причем вывод делается не на базе хотя бы трех лет, а лишь на базе двух.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати нашел откуда Эдвард сегодня информацию взял

Специалисты по медицинской статистике под руководством Дэниела Аюбхани и профессора Камлеша Хунти из Лестерского центра диабета ретроспективно проанализировали и сравнили данные двух когорт: 47780 человек (средний возраст 65 лет, 55% мужчины), госпитализированных в больницы британского NHS по поводу COVID-19 и выписанных в период до 31 августа 2020 года, и контрольной группы с аналогичными демографическими и клиническими характеристиками. Исследователи сопоставили когорты по частоте повторных госпитализаций с любым диагнозом, смертности от всех причин. Среднее время наблюдения составило 140 дней для группы после ковида и 153 для контрольной группы.

В группе, перенесшей ковид, было зарегистрировано 29,4% повторных госпитализаций (или 766 на 1000 человек/лет) и 12,3% смертей (или 320 на 1000 человек/лет) - в 3,5 и 7,7 раз выше, чем в контрольной группе, соответственно.

Речь идёт не обо всех перенесших ковид, а только о пациентах, которым при ковиде понадобилась госпитализация (основным показанием для госпитализации с ковидом в Великобритании является дыхательная недостаточность). Тем не менее, данные шокируют: почти каждый третий пациент повторно попал в больницу в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида, каждый восьмой - умер в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида.
https://t.me/ijCovid19/4958
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