freeze написав:Кстати нашел откуда Эдвард сегодня информацию взял
Специалисты по медицинской статистике под руководством Дэниела Аюбхани и профессора Камлеша Хунти из Лестерского центра диабета ретроспективно проанализировали и сравнили данные двух когорт: 47780 человек (средний возраст 65 лет, 55% мужчины), госпитализированных в больницы британского NHS по поводу COVID-19 и выписанных в период до 31 августа 2020 года, и контрольной группы с аналогичными демографическими и клиническими характеристиками. Исследователи сопоставили когорты по частоте повторных госпитализаций с любым диагнозом, смертности от всех причин. Среднее время наблюдения составило 140 дней для группы после ковида и 153 для контрольной группы.
В группе, перенесшей ковид, было зарегистрировано 29,4% повторных госпитализаций (или 766 на 1000 человек/лет) и 12,3% смертей (или 320 на 1000 человек/лет) - в 3,5 и 7,7 раз выше, чем в контрольной группе, соответственно. Речь идёт не обо всех перенесших ковид, а только о пациентах, которым при ковиде понадобилась госпитализация (основным показанием для госпитализации с ковидом в Великобритании является дыхательная недостаточность). Тем не менее, данные шокируют: почти каждый третий пациент повторно попал в больницу в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида, каждый восьмой - умер в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида. https://t.me/ijCovid19/4958
Там по этой ссылке дальше будет оригинальная статья этих двух учёных.
Большой скандал нарастает с вакциной "Pfizer" в ЕС.
Французская газета "Le Monde" сообщает со ссылкой на свои источники, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса "Pfizer".
В конфиденциальных документах регуляторов говорится, что качество препарата было поставлено в ЕАЛС под сомнение. Однако представители ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины.
В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами "до сих пор имеются проблемы".
Однако больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.