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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2635263626372638

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:18

  freeze написав:Кстати нашел откуда Эдвард сегодня информацию взял

Специалисты по медицинской статистике под руководством Дэниела Аюбхани и профессора Камлеша Хунти из Лестерского центра диабета ретроспективно проанализировали и сравнили данные двух когорт: 47780 человек (средний возраст 65 лет, 55% мужчины), госпитализированных в больницы британского NHS по поводу COVID-19 и выписанных в период до 31 августа 2020 года, и контрольной группы с аналогичными демографическими и клиническими характеристиками. Исследователи сопоставили когорты по частоте повторных госпитализаций с любым диагнозом, смертности от всех причин. Среднее время наблюдения составило 140 дней для группы после ковида и 153 для контрольной группы.

В группе, перенесшей ковид, было зарегистрировано 29,4% повторных госпитализаций (или 766 на 1000 человек/лет) и 12,3% смертей (или 320 на 1000 человек/лет) - в 3,5 и 7,7 раз выше, чем в контрольной группе, соответственно.
Речь идёт не обо всех перенесших ковид, а только о пациентах, которым при ковиде понадобилась госпитализация (основным показанием для госпитализации с ковидом в Великобритании является дыхательная недостаточность). Тем не менее, данные шокируют: почти каждый третий пациент повторно попал в больницу в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида, каждый восьмой - умер в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида.
https://t.me/ijCovid19/4958

Там по этой ссылке дальше будет оригинальная статья этих двух учёных.


https://www.dailymail.co.uk/health/arti ... -days.html
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:36

Большой скандал нарастает с вакциной "Pfizer" в ЕС.

Французская газета "Le Monde"
сообщает со ссылкой на свои источники, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса "Pfizer".

В конфиденциальных документах регуляторов говорится, что качество препарата было поставлено в ЕАЛС под сомнение. Однако представители ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами "до сих пор имеются проблемы".

Однако больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

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