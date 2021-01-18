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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2635263626372638 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Пон 18 січ, 2021 22:36 Большой скандал нарастает с вакциной "Pfizer" в ЕС.



Французская газета "Le Monde"

сообщает со ссылкой на свои источники, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса "Pfizer".



В конфиденциальных документах регуляторов говорится, что качество препарата было поставлено в ЕАЛС под сомнение. Однако представители ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины.



В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами "до сих пор имеются проблемы".



Однако больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

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Форумчанин року Повідомлень: 13887 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7587 раз. Подякували: 3659 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 23:01 vitaliy_berdinskikh написав: А я писал что имеет? Можно эту цитату из моего сообщения где я говорю что статистика конкретно моей семьи это то на что можно опираться?

А я писал что имеет? Можно эту цитату из моего сообщения где я говорю что статистика конкретно моей семьи это то на что можно опираться?



Вы написали по-другому - что статистика по вашей семье такая же непоказательная, как и приведенная мной от Госстата



vitaliy_berdinskikh написав: Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет говорит что смертность плавает в заметных пределах от года к году. Почему она не может точно так же плавать от года к году между месяцами и почему в ноябре всегда должны быть только низкая смертость, а в январе только высокая? Причем вывод делается не на базе хотя бы трех лет, а лишь на базе двух. Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет говорит что смертность плавает в заметных пределах от года к году. Почему она не может точно так же плавать от года к году между месяцами и почему в ноябре всегда должны быть только низкая смертость, а в январе только высокая? Причем вывод делается не на базе хотя бы трех лет, а лишь на базе двух.



Выше есть данные 6 последних ноябрей - надеюсь, вопросов относительно этого года не остается? Смертность рекордная. Точка



ЛАД написав: zРадио

Общая смертность за год не так впечатляет, но тоже выросла. Хотя все последние годы падала. Общая смертность за год не так впечатляет, но тоже выросла. Хотя все последние годы падала.



Вплоть до августа шли ощутимо меньшими потерями - поэтому накопительно за 11 месяцев 2020-го выглядит все не так трагично. Весной был карантин без эпидемии - он многих уберег от смертности, не связанной с острыми формами болезней. Хотя следует признать, что он был ненужным и "хайповым". Очередное подтверждение податливости наших руководителей, не имеющих смелости на самостоятельную политику Вы написали по-другому - что статистика по вашей семье такая же непоказательная, как и приведенная мной от ГосстатаВыше есть данные 6 последних ноябрей - надеюсь, вопросов относительно этого года не остается? Смертность рекордная. ТочкаВплоть до августа шли ощутимо меньшими потерями - поэтому накопительно за 11 месяцев 2020-го выглядит все не так трагично. Весной был карантин без эпидемии - он многих уберег от смертности, не связанной с острыми формами болезней. Хотя следует признать, что он был ненужным и "хайповым". Очередное подтверждение податливости наших руководителей, не имеющих смелости на самостоятельную политику zРадио

Повідомлень: 9103 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1774 раз. Подякували: 3964 раз. Профіль 14 6 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2635263626372638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 15 січ, 2021 23:58