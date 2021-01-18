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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:36

Большой скандал нарастает с вакциной "Pfizer" в ЕС.

Французская газета "Le Monde"
сообщает со ссылкой на свои источники, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса "Pfizer".

В конфиденциальных документах регуляторов говорится, что качество препарата было поставлено в ЕАЛС под сомнение. Однако представители ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами "до сих пор имеются проблемы".

Однако больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:01

  vitaliy_berdinskikh написав:А я писал что имеет? Можно эту цитату из моего сообщения где я говорю что статистика конкретно моей семьи это то на что можно опираться?


Вы написали по-другому - что статистика по вашей семье такая же непоказательная, как и приведенная мной от Госстата

  vitaliy_berdinskikh написав:Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет говорит что смертность плавает в заметных пределах от года к году. Почему она не может точно так же плавать от года к году между месяцами и почему в ноябре всегда должны быть только низкая смертость, а в январе только высокая? Причем вывод делается не на базе хотя бы трех лет, а лишь на базе двух.


Выше есть данные 6 последних ноябрей - надеюсь, вопросов относительно этого года не остается? Смертность рекордная. Точка

  ЛАД написав:zРадио
Общая смертность за год не так впечатляет, но тоже выросла. Хотя все последние годы падала.


Вплоть до августа шли ощутимо меньшими потерями - поэтому накопительно за 11 месяцев 2020-го выглядит все не так трагично. Весной был карантин без эпидемии - он многих уберег от смертности, не связанной с острыми формами болезней. Хотя следует признать, что он был ненужным и "хайповым". Очередное подтверждение податливости наших руководителей, не имеющих смелости на самостоятельную политику
zРадио
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