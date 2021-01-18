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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2635263626372638

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:36

Большой скандал нарастает с вакциной "Pfizer" в ЕС.

Французская газета "Le Monde"
сообщает со ссылкой на свои источники, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса "Pfizer".

В конфиденциальных документах регуляторов говорится, что качество препарата было поставлено в ЕАЛС под сомнение. Однако представители ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами "до сих пор имеются проблемы".

Однако больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:01

  vitaliy_berdinskikh написав:А я писал что имеет? Можно эту цитату из моего сообщения где я говорю что статистика конкретно моей семьи это то на что можно опираться?


Вы написали по-другому - что статистика по вашей семье такая же непоказательная, как и приведенная мной от Госстата

  vitaliy_berdinskikh написав:Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет говорит что смертность плавает в заметных пределах от года к году. Почему она не может точно так же плавать от года к году между месяцами и почему в ноябре всегда должны быть только низкая смертость, а в январе только высокая? Причем вывод делается не на базе хотя бы трех лет, а лишь на базе двух.


Выше есть данные 6 последних ноябрей - надеюсь, вопросов относительно этого года не остается? Смертность рекордная. Точка

  ЛАД написав:zРадио
Общая смертность за год не так впечатляет, но тоже выросла. Хотя все последние годы падала.


Вплоть до августа шли ощутимо меньшими потерями - поэтому накопительно за 11 месяцев 2020-го выглядит все не так трагично. Весной был карантин без эпидемии - он многих уберег от смертности, не связанной с острыми формами болезней. Хотя следует признать, что он был ненужным и "хайповым". Очередное подтверждение податливости наших руководителей, не имеющих смелости на самостоятельную политику
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 01:29

  Вкладчик1234 написав:
Большой скандал нарастает с вакциной "Pfizer" в ЕС.

Французская газета "Le Monde"
сообщает со ссылкой на свои источники, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса "Pfizer".
.....

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В гугле нашел ссылки только на российские сайты. На сайте "Le Monde", к сожалению, не нашёл ничего похожего. Возможно, плохо искал, но очень похоже, что это российская выдумка.
Складывается впечатление, что началась активная пропагандистская кампания против Phyzer. Так же, как раньше велась против Спутника V.
Зато на "Le Monde" нашёл "Слухи о смертях после вакцины Covid-19: что правда, что ложь, что до сих пор неизвестно" https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/rumeurs-de-deces-apres-le-vaccin-covid-ce-qui-est-vrai-ce-qui-est-faux-ce-que-l-on-ignore-encore_6066688_4355770.html. Показано, что достаточно много просто лжи, а многие сообщения - передёргивание фактов.
Есть ещё интересная статья - "Covid-19: скрытая речь Анри Жуайе против вакцины https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/15/covid-19-henri-joyeux-un-discours-antivaccin-qui-avance-masque_6066434_4355770.html. Говорится об осторожном противнике вакцины (на сегодня - любой), показано, что возражения неоченьубедительны/обоснованы.

P.s. Сейчас очень много фейков по теме. Большая просьба ко всем - не нести сюда всё подряд, а тщательно проверять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 01:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:P.s. Сейчас очень много фейков по теме. Большая просьба ко всем - не нести сюда всё подряд, а тщательно проверять.

Так і є. Але деякі малограмотні ковід-дисиденти продовжують постити "ворожі сайти", які використовують технологію "30/70" і вже не можуть відрізнити 70% брехні й маніпуляції від правди.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 02:03

Понравилось:
«У науки иногда нет ответа, но у заговора всегда есть», - резюмирует Сильвен Делуве.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/je-faisais-partie-des-esprits-superieurs-pourquoi-le-complotisme-seduit-autant_6066685_4355770.html
К сожалению, полный текст для подписчиков. Сомневаюсь, что на форуме такие есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 02:08

stryzhko
Фейки по данной теме (и не только) сейчас встречаются на очень многих сайтах. И не только ворожих.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 02:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:К сожалению, полный текст для подписчиков. Сомневаюсь, что на форуме такие есть.

Там є безкоштовна підписка на 3 міс, тому не проблема читати, якщо є велике бажання.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 02:52

  stryzhko написав:
ЛАД написав:К сожалению, полный текст для подписчиков. Сомневаюсь, что на форуме такие есть.

Там є безкоштовна підписка на 3 міс, тому не проблема читати, якщо є велике бажання.

Спасибо, видел.
Лень из-за одной статьи набирать все данные.
ЛАД
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