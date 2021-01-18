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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 08:30
vitaliy_berdinskikh написав:
Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет...
История из жизни.
Году в 2000-м жена работала в статистике, в одном из районных центров.
Поступила тривиальная задача - сообщить в область "по чем хлеб у вас в районе"
Сотрудники честно пробежались по 2-м пекарням (тогда только две и было в райцентре) и сообщили в область цену.
Область тут же: "Ваши данные некорректны. В городе цена выше, немедленно исправьте!"
После этого все фразы о "есть статистические данные" у меня вызывают... ну то, что вызывают
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:38
zРадио написав:
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.
Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:03
vetka написав: zРадио написав:
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.
Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.
Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей.
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