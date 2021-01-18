RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2636263726382639

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет...


История из жизни.

Году в 2000-м жена работала в статистике, в одном из районных центров.
Поступила тривиальная задача - сообщить в область "по чем хлеб у вас в районе"
Сотрудники честно пробежались по 2-м пекарням (тогда только две и было в райцентре) и сообщили в область цену.

Область тут же: "Ваши данные некорректны. В городе цена выше, немедленно исправьте!"

После этого все фразы о "есть статистические данные" у меня вызывают... ну то, что вызывают :mrgreen:
justit
 
Повідомлень: 5031
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1550 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:38

  zРадио написав:
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.
vetka
 
Повідомлень: 6818
З нами з: 04.03.14
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:03

  vetka написав:
  zРадио написав:
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.


Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19965
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4775 раз.
Подякували: 7495 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
  #<1 ... 2636263726382639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Витаха і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7355 1721286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (935)
19.01.2021 08:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.