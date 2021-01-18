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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2636263726382639 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Вів 19 січ, 2021 08:30 vitaliy_berdinskikh написав: Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет... Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет...



История из жизни.



Году в 2000-м жена работала в статистике, в одном из районных центров.

Поступила тривиальная задача - сообщить в область "по чем хлеб у вас в районе"

Сотрудники честно пробежались по 2-м пекарням (тогда только две и было в райцентре) и сообщили в область цену.



Область тут же: "Ваши данные некорректны. В городе цена выше, немедленно исправьте!"



После этого все фразы о "есть статистические данные" у меня вызывают... ну то, что вызывают История из жизни.Году в 2000-м жена работала в статистике, в одном из районных центров.Поступила тривиальная задача - сообщить в область "по чем хлеб у вас в районе"Сотрудники честно пробежались по 2-м пекарням (тогда только две и было в райцентре) и сообщили в область цену.Область тут же: "Ваши данные некорректны. В городе цена выше, немедленно исправьте!"После этого все фразы о "есть статистические данные" у меня вызывают... ну то, что вызывают justit Повідомлень: 5031 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1550 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 08:38 zРадио написав:

Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:

2018 - 50623;

2017 - 48332;

2016 - 49849;

2015 - 47087.

Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:2018 - 50623;2017 - 48332;2016 - 49849;2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида. Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида. vetka Повідомлень: 6818 З нами з: 04.03.14 Подякував: 424 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 09:03 vetka написав: zРадио написав:

Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:

2018 - 50623;

2017 - 48332;

2016 - 49849;

2015 - 47087.

Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:2018 - 50623;2017 - 48332;2016 - 49849;2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида. Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.



Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей. Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19965 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4775 раз. Подякували: 7495 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2636263726382639 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 15 січ, 2021 23:58