Додано: Вів 19 січ, 2021 10:10

Вспышка в Цзилинь произошла из-за так называемого суперраспространителя COVID-19, который заразил более 100 человек, пишет газета The Global Times. Речь идет о мужчине, который участвовал в рекламе и продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Мужчина приехал из своей родной провинции Хэйлунцзян в соседнюю провинцию Цзилинь. По данным властей, он неосознанно распространял вирус среди пожилых жителей в течение нескольких дней, прежде чем было установлено, что ранее он контактировал с больным COVID-19.Власти опубликовали подробный маршрут поездок продавца за неделю до того, как у него был обнаружен вирус, включая четыре поездки на поезде три поездки на автобусе и поездку на метро между Хэйлунцзян и Цзилинь.В течение четырех дней мужчина провел четыре «семинара по здоровью», или маркетинговые сессии в общественных клубах здоровья для пожилых жителей городов Гунчжулин и Тунхуа в Цзилине. В общей сложности он заразил 79 человек, которые посещали семинары, а затем заразили 23 своих близких человека, сообщили в комитете по здравоохранению. Средний возраст инфицированных — 63 года, самому старшему — 87 лет.Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечилось более 82,4 тыс.Подробнее на РБК:Китайській Бігбразе добре слідкує за своїми громадянами. В нас таке епідрозслідування немислима фантастика.